Personas con obesidad y diabetes no podrán acceder a visas para EE.UU.: por qué se aplicará esta medida y cuáles son las críticas
Una nueva restricción ha generado alerta entre quienes buscan obtener una visa de inmigrante para Estados Unidos (EE.UU.). La administración de Donald Trump ha emitido una orden a las embajadas en todo el mundo para que se niegue la solicitud de visa a extranjeros (incluidos los peruanos) que presenten condiciones médicas como obesidad, diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas, entre ellas las cardiacas, que antes no estaban sujetas a restricción en la política migratoria estadounidense por tratarse de males no contagiosos. Especialistas consultados por El Comercio cuestionaron esta medida, mientras que otros consideran que se encuentra dentro de las prerrogativas de un Estado soberano como EE.UU.
