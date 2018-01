Las personas que no cuenten con una entrada para participar en la misa que ofrecerá el papa Francisco este domingo en la Base Aérea de las Palmas sí podrán ingresar a este recinto desde la puerta 10 hasta la 17, según informó a este Diario en una entrevista en vivo el coordinador general de la Guardia del Papa, Carlos Montalván.

Según explicó este último, la indicación del cardenal Juan Luis Cipriani es que nadie deje de participar en este masivo acto litúrgico. En ese sentido, precisó que tampoco se impedirá el ingreso de adultos mayores que deseen asistir y se sientan en condiciones de hacerlo.

Qué llevar a la misa del Papa

Sobre lo que se debe llevar el día de la misa en Las Palmas, Montalván mencionó:

El documento de identidad (DNI)

Alimentos no perecibles como galletas o sánguches de pollo (sin cremas).

Agua en envases de plástico (no se permitirán los de vidrio), chocolates o caramelos.

Bloqueador solar, un gorro, un banco plegable sin asas o una manta para descansar sobre el suelo. No se permitirán paraguas ni sombrillas.

Sobre las comunicaciones

Carlos Montalván también recomendó que una vez en la base aérea, las personas se comuniquen a través de mensajes de texto y eviten usar sus redes sociales para no generar interferencia en las comunicaciones. No habrá lugares para cargar la batería de los teléfonos y se recomienda llevar una extra de ser necesario.

Desde dónde se podrá ver al Papa

El coordinador de la Guardia del Papa también señaló que las personas que no podrán ir a la misa y deseen ver a Su Santidad podrán apostarse a lo largo de la avenida Brasil, hasta dónde deberán llegar el día jueves 18 hasta las 3:30 p.m. como máximo (está previsto que el Papa pase por allí a las 5:40 p.m). En este punto si estarán permitidos los bancos de madera y los paraguas o sombrillas, pero no se deberá portar objetos punzocortantes, por ejemplo.

También precisó que la llegada del papa Francisco a Las Palmas será en un vehículo cerrado y ya no en el papamóvil.

Las personas también podrán estar cerca del papa Francisco en los exteriores de la Nunciatura Apostólica en la avenida Salaverry, distrito de Jesús María, donde él dormirá durante su estadía en nuestro país del 18 al 21 de enero.

La preferencia para ubicarse en este punto la tendrán

los jóvenes que llegan de provincia y de Lima (el jueves), el viernes podrán hacerlo las familias y el sábado los discapacitados. "El Papa tiene por protocolo, no seguir el protocolo, seguramente tendrá un gesto o dará la bendición cuando haga su ingreso a este lugar", indicó Montalván.

Lee más en Lima...