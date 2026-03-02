Resumen

Mientras los adultos mayores peruanos se mantienen estables en su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida diaria, los jóvenes muestran un deterioro marcado. Un estudio global que analizó a poblaciones conectadas a internet en 84 países revela una brecha generacional que también incluye a Perú: cuatro de cada diez jóvenes presentan dificultades mentales de relevancia clínica que afectan su funcionamiento cotidiano.

