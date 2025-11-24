Perú es el tercer país de Latinoamérica con más delitos no denunciados: ¿por qué casi el 81,9% sigue sin denunciar desde hace más de cinco años?

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre abril y setiembre de este año solo el 19,1% de los peruanos que fueron víctimas de un hecho delictivo presentó una denuncia. Esto es alarmante, porque significa que el 80,9% no denuncia tras sufrir un delito.

Dicha situación convierte a Perú en el tercer país de América Latina con mayor porcentaje de delitos no denunciados, solo por debajo de México (93,7%) y El Salvador (90%), y por encima de Brasil (80%), Ecuador (80%), Paraguay (68,3%), Argentina (62,6%) y Chile (52,5%).

Esta situación coloca al país en el tercer lugar de América Latina con mayor porcentaje de delitos no denunciados, solo detrás de México y El Salvador. / PERCY RAMIREZ

El estudio del INEI también revela los principales motivos por los cuales las víctimas deciden no denunciar. El 44,7% considera que es una pérdida de tiempo, mientras que un 15% no lo hace porque desconoce al delincuente. Además, un 13,9% desconfía de la Policía, un 13% cree que se trata de un delito de poca importancia, y un 11,5% señala que el hecho no llegó a consumarse. Por otro lado, un 5% teme represalias del agresor, y el 6,8% menciona otros motivos. Estas cifras muestran que la gran mayoría de víctimas considera que denunciar no vale la pena, ya sea por desconfianza, burocracia o percepción de ineficacia.

Delitos de abril a setiembre de 2024 Porcentaje Personas que denunciaron delitos 19,1% Personas que no denunciaron delitos 80,9% Total 100%

Motivos de la no denuncia (los encuestados pudieron seleccionar más de una opción) Porcentaje Es una “pérdida de tiempo” 44,7% Desconoce al delincuente 15,0% Desconfía de la policía 13,9% Delito de “poca importancia” 13,0% No se consumió el hecho 11,5% Por miedo a represalias del agresor 5,0% Otros 6,8%

Pero esto no es algo nuevo. Incluso en los reportes semestrales anteriores del INEI se observa una tendencia constante a lo largo de los meses. De diciembre de 2024 a mayo de 2025, el 81,2% de las víctimas no presentó denuncia; de enero a junio de 2025, fueron 80,3%; de febrero a julio de este año, 79,8%; de marzo a agosto, 80,5%; y, como se mencionó, de abril a setiembre, 80,9% de las personas no denunciaron.

Semestres Porcentaje de personas que no denunciaron delitos De diciembre de 2024 a mayo de 2025 81,2% De enero a junio de 2025 80,3% De febrero a julio de 2025 79,8% De marzo a agosto de 2025 80,5% De abril a setiembre 80,9%

De hecho, en un informe previo de El Comercio de 2019 se reveló que el 80% de las personas no denuncian delitos, lo que sugiere que, al menos en más de cinco años, esta problemática sigue vigente y sin señales de que la cifra de delitos no denunciados disminuya.

“Para mí es una pérdida de tiempo”

Estas cifras reflejan de cerca la realidad que viven los ciudadanos en su día a día. Christopher Flores había estacionado su auto a la altura de la cuadra 3 de la Calle Teodoro Cárdenas, en Santa Beatriz, en la tarde del 9 de noviembre. Sin embargo, cuando regresó para revisar el estado del vehículo, se enteró de que le habían robado el retrovisor derecho.

Así quedó el vehículo de Christopher luego de que le robaran el retrovisor. Decidió no presentar una denuncia.

“Lo dejé estacionado porque pensé que era una zona segura, pero no. Se llevaron la máscara completa y los cables; me dejaron sin nada. Decidí llamar al seguro, pero no opté por poner una denuncia porque eso implica mucho tiempo y, al final, pienso que la denuncia no va a llegar a nada. Solo será una pérdida de tiempo”, dijo.

“Pierdo tiempo yendo hasta allá. Las denuncias deberían ser más prácticas, por ejemplo, de manera virtual. Una persona tiene que desplazarse solo para perder tiempo, no le hacen caso y minimizan todo. Es muy complicado. Siento que es innecesario denunciar porque la Policía no va a encontrar al ladrón. Esa persona no terminará en prisión ni pagará por lo que ha hecho. Deberían cambiar las metodologías de denuncia en las comisarías”, agregó.

¿Por qué la gente sigue sin denunciar delitos en Perú?

Detrás de esta tendencia sostenida de delitos no denunciados hay un problema de fondo. Para Percy Castillo, especialista en seguridad ciudadana y exadjunto de DD.HH. de la Defensoría del Pueblo, el actuar poco empático de la Policía ha hecho que para los ciudadanos signifique poco o nada denunciar.

“No le ven una utilidad práctica porque no recuperarán lo robado. Además, en lugar de recibir un trato amable, pueden ser maltratados. También está el tema de los traslados. En provincias, por ejemplo, estos pueden durar horas, y la gente siente que no vale la pena si tienen pocas probabilidades de que se haga justicia”, explicó.

Expertos advierten que la desconfianza y los casos de corrupción en la institución policial dificultan que más personas recurran a la justicia. / GONZALO CîRDOVA

Para el especialista, esto refleja el bajo nivel de confianza que la ciudadanía tiene en la Policía. “Es algo consecuente. En un país donde existe poca confianza en la Policía, los niveles de denuncia serán bajos. Aquellos que suelen denunciar lo hacen por obligación jurídica, por ejemplo, si les roban algún equipo de trabajo”, agregó.

No solo hay desconfianza por negligencia policial, sino también por los casos de corrupción observados en el pasado. Víctor Manuel Quinteros, especialista en seguridad ciudadana y exdirector general de Política Criminal del Ministerio de Justicia, comentó a El Comercio que la gente percibe a la Policía como corrupta o incluso involucrada en delitos. “Recordemos el caso de Sheyla Cóndor. Así como este, hay muchas noticias de policías involucrados en casos delictivos”, mencionó.

Por otro lado, Quinteros destacó el desaliento de las víctimas a acudir a las autoridades debido a los complejos trámites burocráticos. “Esto tiene que ver con una mala gestión. Lo que más llama la atención es que, en lugar de mejorar estos procesos, la Policía utiliza recursos en otras cuestiones, como comprar autos de alta gama. No es coherente. El principal objetivo debería ser la lucha contra la criminalidad. Los gastos deben responder al clamor popular”, agregó.

Las alternativas

Para revertir esta situación, Víctor Manuel Quinteros propone una purga total de los efectivos involucrados en actos delictivos. “Hay que detener a los policías corruptos o involucrados en actos criminales. Debemos quedarnos solo con aquellos que garanticen honestidad y eficacia, y a partir de ahora, que ellos sean los pilares para ingresar a la Policía”, mencionó.

Los especialistas recomiendan un trabajo más transparente, honesto y eficiente por parte de la Policía para que la ciudadanía se anime a denunciar. Foto: Andina.

“La Policía tiene mucho que mejorar, pero a pesar de todo, animo a la gente a siempre denunciar. Es una forma de contribuir en la lucha contra el crimen. Cuando lo hacen, comparten hechos que serán clave para combatir a las organizaciones criminales y, poco a poco, se van cerrando los cabos sueltos del historial”, concluyó.

Este diario se contactó con la Policía Nacional del Perú (PNP) para conocer su opinión sobre estas cifras, pero hasta el cierre de esta nota no se recibió respuesta.