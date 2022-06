A lo largo de los últimos partidos, la selección peruana se ha caracterizado por tener hinchas incondicionales que han dejado todo para viajar al país que sea y acompañar a su nación. Ejemplo de ello es el famoso hincha ‘israelita’, quien llegó a Doha (Qatar) para el Perú vs. Australia rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Como es de conocimiento, para viajar de país en país - en el contexto de partidos disputados por la selección peruana - existen muchos trámites y gastos; sin embargo, eso no parece ser un impedimento para el ya famoso aficionado bicolor.

Según cuenta, su fanatismo lo ha llevado a países como Rusia, Brasil, España, Colombia, Uruguay, entre otros. No obstante, y como duda de muchos, ¿quién o cómo financia estos viajes?.

Recientemente desde Doha, Qatar, el hincha ‘israelita’ reveló que hasta tuvo que empeñar objetos personales para viajar. En otros casos, recibió apoyo de empresas privadas.

Hincha israelita desde Doha, en Qatar. (Video: DirecTV Sports)

“La verdad que cuando fui a Uruguay empeñé mi moto, dije: ‘me voy porque con Perú a todos lados’, luego cuando regresé a mi casa me pusieron fecha límite para recuperarla porque le debía (dinero) a todos”, contó a DirecTV Sports.

“Sin embargo, gracias a una empresa privada (Icazul SAC) que me dio trabajo con un cerco de 25 millares de ladrillos (construcción civil), me dijeron que si acababa con eso, me llevaba a Barcelona y a Qatar, y desde ahí comencé a ‘chambear’ duro”, agregó.

El ‘israelita’ actualmente se encuentra en Qatar y espera que en caso Perú clasifique al mundial, se abra la posibilidad de nuevamente viajar al lejano país para seguir de cerca los encuentros mundialistas de la selección.