La selección peruana disputa hoy un partido decisivo contra Venezuela para seguir en carrera hacia el mundial Qatar 2022. Se encuentra penúltima en la tabla de posiciones, solo por encima justamente de la ‘vinotinto’. Ganar le significa escalar lugares y perder, convertirse en el nuevo colero.

Si eres de las personas que irá al Estadio Nacional para alentar a la blanquirroja, debes seguir las siguientes recomendaciones para disminuir el riesgo de infectarte contra el COVID-19, tanto para ti como para los demás.

Pero antes es importante mencionar que para este partido estarán vigentes las mismas medidas aplicadas durante el encuentro Perú-Uruguay, según informó Elkin Sotelo, gerente de Comunicaciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF)

De esta manera, por ejemplo, solamente las personas mayores de 18 años y con las dos dosis inoculadas podrán ingresar y para ello, deben acreditarlo con su constancia digital de vacunación. Asimismo, deben portar doble mascarilla, una de ellas debe ser KN95, y naturalmente llevar su entrada de manera física.

-Recomendaciones-

La FPF recomendó a las personas que vayan al estadio usar de manera correcta las mascarillas y usarlas en todo momento.

Al respecto, es importante mencionar que, lamentablemente, es usual ver a algunos ciudadanos en la calle utilizarlas de manera incorrecta: las llevan puestas por debajo de nariz y esto es lo mismo que nada, porque de estar el virus en el ambiente, lo van a respirar y se van a infectar.

Asimismo, la federación recomendó a los hinchas ingresar de manera ordenada al Estadio Nacional, respetando el distanciamiento social. ¿Cuánto es la distancia adecuada? El espacio de una persona a otra debe ser de al menos 1.5 metros, según el Ministerio de Salud.

También sugiere llegar temprano al estadio y pasar por triaje y verificación de vacunación.

Además, indica que una vez dentro del recinto deportivo, las personas deben ubicarse en la tribuna designada y siempre respetar el distanciamiento social.

En diálogo con El Comercio, el exdecano del Colegio Médico del Perú, el médico infectólogo Juan Villena, también invocó a las personas a evitar aglomerarse. Dijo que tanto al ingresar como al salir del estadio deben hacerlo de manera ordenada y manteniendo el distanciamiento social

“Lógicamente, cuando uno está en el estadio quiere estar haciendo la barra el uno al lado del otro o metiendo bulla, gritando y tocando un bombo, pero en estas circunstancias, tenemos que evitar ese tipo de aglomeraciones”, señaló.

“Porque de todas maneras puede haber en el grupo alguien de quien no sabemos cuál es su condición [...] si está o no infectado,por eso es preferible mantener por lo menos metro y medio o dos metros de distancia”, agregó.

Villena subrayó que las personas no se deben quitar las mascarillas. “Usen bien la mascarilla, no se la retiren aun cuando tengan que gritar gol o hacer barra al equipo, porque están yendo al estadio para ver el partido, para alentar a la selección, pero no para infectarse”, refirió.

Enfatizó que es responsabilidad de cada uno ser lo más cuidadoso posible sobre su salud, por su seguridad y la de sus familiares, pues si adquieren el virus lo llevarán a sus hogares.

A su turno, el directivo del Colegio Médico del Perú, el neumólogo pediatra Ildauro Aguirre, invocó a las personas a cumplir con las recomendaciones al pie de la letra que se han venido dando para asistir al estadio: solamente pueden ir vacunados con dos dosis, usar doble mascarilla y llevar alcohol en gel para desinfectarse las manos.

También insistió en que las personas deben respetar el distanciamiento social y, así, evitar aglomeraciones.

“Las personas no deben llevar alimentos. Deben permanecer en sus asientos, ver el partido y punto. No deben comer, porque así tendrían que sacar su mascarilla y eso si puede generar problemas”, indicó.

“Recordemos que a pesar de que están vacunadas, las personas pueden hacer la enfermedad [del COVID-19], si bien es cierto, es raro que sea una enfermedad seria o muy seria, pero de todas maneras pudieran contagiar a otras personas”, agregó.

Es importante mencionar que, entre las restricciones vigentes en el estadio, se encuentra aquella que dispone la prohibición de la venta de alimentos y bebidas al interior del recinto deportivo.

