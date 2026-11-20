Luis Miguel Zárate es un docente de la ciudad de Casma, en la región Áncash, que sabe mejor que nadie lo que significa empezar desde cero. Pese a utilizar una prótesis de pierna tras sufrir un accidente, nunca se sintió limitado y, gracias a su iniciativa y perseverancia, logró hacer realidad un gimnasio artístico en el colegio República de Chile, donde las alumnas y los alumnos cuentan con un espacio adecuado para entrenar. Su historia tuvo una gran acogida entre el público que participó con su voto en la campaña del BCP y El Comercio: Peruanos que Suman.

Este destacado maestro obtuvo el segundo lugar de la campaña social, que busca identificar, visibilizar y reconocer a peruanos que, desde distintos ámbitos y muchas veces en contextos adversos, generan cambios concretos en sus comunidades y en el país.

Tras la ceremonia de premiación realizada en la sede central del Diario El Comercio, donde recibió un cheque de S/ 10.000 para continuar mejorando e implementando el espacio deportivo que ayudó a construir, conversó con este medio sobre su experiencia durante estos meses y lo que significó convertirse en uno de los ganadores de la campaña.

- ¿Cómo se siente al haber sido elegido entre las miles de historias que participaron en la campaña?

Me siento muy contento, feliz y agradecido por la oportunidad que nos brindan El Comercio y el BCP. Pienso que muchas historias todavía pudieron haber quedado en el camino; sin embargo, hoy tengo la satisfacción de ser uno de los reconocidos en este concurso. Nuevamente, quiero expresar mi agradecimiento y la alegría que siento.

- ¿Qué opina de este tipo de iniciativas impulsadas por El Comercio y el BCP?

Son iniciativas muy importantes porque les dan oportunidades a muchas personas, a distintos talentos y a quienes, como yo, venimos trabajando sin necesariamente esperar estos resultados. Lo hacemos por vocación, por brindar un servicio y por el cariño que sentimos hacia los niños. Es muy gratificante ver que, cuando se les brinda apoyo y motivación, pueden desarrollarse y alcanzar sus objetivos.

- ¿Cómo recibió la acogida que tuvo su historia y la noticia de haber obtenido el segundo lugar de la campaña?

Tuve la oportunidad de recibir el apoyo de la Municipalidad de Casma, al igual que el de la Municipalidad de Chimbote, que nos ayudaron a dar visibilidad a los dos representantes de Áncash que participamos en Peruanos que Suman. El pasado 9 de noviembre estuve un poco triste porque pensé que nos llamarían para comunicarnos los resultados, pero el teléfono no sonó.

Sin embargo, al día siguiente, mientras estaba en el aula dictando clases porque una profesora se encontraba delicada de salud, recibí una llamada de un número desconocido. Al principio no quería contestar, pero finalmente lo hice y, cuando escuché la noticia y mencionaron mi nombre, me quedé muy impresionado. Fue una verdadera algarabía con los niños en el salón. Les conté lo que acababa de suceder y compartí mi alegría con ellos.

Luis Miguel Zárate llegó acompañado a la gala de premiación de 'Peruanos que Suman' 2026. (Foto: Joel Alonzo - El Comercio)

- ¿Qué significa para usted que tantas personas hayan conocido su historia a través de Peruanos que Suman?

De alguna manera, ahora, cuando salgo y me encuentro con otras personas, me saludan y me agradecen por lo que hago. Además, estamos preparando una nueva campaña para enero, en la que trabajaremos con el ‘Baby Gym’. Ya tenemos niños de entre 3 y 6 años inscritos y la propuesta está teniendo una gran acogida entre los padres de familia interesados en que sus hijos practiquen gimnasia.

- ¿Qué lo motivó a iniciar este proyecto y cómo fue el proceso para convertirlo en realidad?

Yo fui gimnasta cuando era joven, hasta los 15 años aproximadamente, en mi natal Huancayo. Teníamos un grupo y algunos profesores nos apoyaban. Después me dediqué al fútbol y dejé la gimnasia. Poco a poco retomé esta disciplina. Primero hice una barra de fierro y luego comenzamos a trabajar con algunas colchonetas que había en el colegio. Gradualmente fui incorporando otros aparatos y así empezó esta historia.

El proyecto fue creciendo y, después de la pandemia, subí al segundo piso y armé mi gimnasio con los fierros y materiales que había disponibles. Así he trabajado durante mucho tiempo, hasta conseguir el espacio que tenemos actualmente.

- Si bien su motivación nunca fue económica, ahora que ha recibido este premio, ¿qué piensa hacer con el dinero?

En realidad, todavía no lo tengo decidido. Tenía algunas ideas. Si ganaba el premio mayor, de S/ 30.000, mi intención era construir un piso de resortes para el gimnasio. Quería hacerlo, pero como el dinero no alcanza, quizá tenga que complementar el presupuesto con mis propios recursos, porque es un proyecto que me interesa mucho y al que le he dedicado todo mi esfuerzo. Ahora, con los S/ 10.000 del premio, buscaremos realizar algunas mejoras. Dentro del gimnasio siempre hay necesidades que atender.

- Finalmente, ¿qué significa para usted que el país conozca su historia y el trabajo que realiza?

Me siento muy conmovido y alegre de que mi historia se haya conocido. Espero que otras personas puedan imitar las cosas buenas que uno hace por vocación y por servir a los demás. Creo que eso es lo más importante: que conozcan estas experiencias y se animen a hacer algo similar. Tengo una hermana en Tarapoto que me dice: “Todo el mundo está contento, queremos armar un gimnasio y vamos a ver la forma”. Mi historia ya ha motivado a algunas personas.

Tengo una pierna ortopédica, pero eso no significa que existan limitaciones para hacer lo que me propongo. Sigo trabajando en dos disciplinas: gimnasia y natación. También entreno los sábados con niños y tengo una academia en la que actualmente participan cerca de 17 menores. Esa es mi humilde manera de aportar y espero dejar un legado, porque el próximo año me retiraré y jubilaré.

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