Un grupo de 24 ciudadanos peruanos que se encontraban en Jamaica durante el paso del devastador huracán Melissa retornaron la noche del 1 de noviembre a Lima a bordo del avión presidencial, tras varios días de angustia debido al impacto del fenómeno natural en la isla.

Los compatriotas, que llegaron en buen estado de salud, fueron recibidos en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, por el ministro de Relaciones Exteriores, embajador Hugo de Zela. El avión FAP Boeing 737 que los trasladó había llevado previamente dos toneladas de ayuda humanitaria como parte del apoyo del Gobierno peruano a la población jamaiquina.

“Ni bien conocimos la noticia del devastador huracán, el Gobierno se preocupó por la situación de nuestros compatriotas. Hay muchos daños y recién ayer se pudo regularizar la salida porque los aeropuertos estaban cerrados ”, indicó De Zela durante la recepción.

24 peruanos son repatriados desde Jamaica en vuelo humanitario del avión presidencial. (Foto: Andina)

Según explicó el canciller, 16 peruanos fueron evacuados desde Montego Bay y otros 8 desde Kingston, la capital de Jamaica. Dado que el Perú no cuenta con embajada ni consulado en ese país, la operación se coordinó mediante la Embajada del Perú en Panamá, que logró contactar a los connacionales —varios de ellos turistas— que permanecían incomunicados y necesitaban retornar.

“ No había acceso al agua, comida ni transporte. Por eso reaccionamos rápidamente y los hemos traído. Todos están bien de salud, ninguno expresó necesidad de ayuda especial”, detalló De Zela, quien agradeció el trabajo del embajador Pedro Bravo, encargado de la operación aérea.

Entre los repatriados se encontraba Jorge del Río, quien viajó con un grupo de amigos y expresó su gratitud por el apoyo recibido. “Viajamos por cinco días y no esperábamos pasar por esto. Ha sido una tragedia; pido que oren por el hermano país de Jamaica ”, relató visiblemente emocionado.

Cancillería logra retorno seguro de peruanos afectados por devastador huracán en el Caribe. (Foto: Andina)

El ciudadano contó que su vuelo de regreso estaba programado para el miércoles, pero el cierre de los aeropuertos y las condiciones meteorológicas extremas impidieron su salida. “ Me imaginé lo peor, estábamos muy angustiados. Estoy alegre de estar aquí y de volver a reencontrarme con mi familia”, agregó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso de proteger y asistir a los peruanos en el extranjero, especialmente en situaciones de emergencia, y confirmó que continuará monitoreando el estado de los connacionales en las zonas afectadas por el huracán Melissa.