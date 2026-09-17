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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los resultados de Perú en la prueba PISA 2025 de Lectura muestran que se redujo la brecha entre los estudiantes de mayor y menor nivel socioeconómico. Sin embargo, esa reducción no se explica por una mejora, sino por una caída más fuerte entre los alumnos de mayor nivel socioeconómico. Entre 2022 y 2025, el puntaje del 25% más favorecido cayó 21 puntos, mientras que entre el 25% más desfavorecido disminuyó 5 puntos.

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