El abogado Percy Ipanaqué Navarro, asesinado de siete balazos en el distrito de Castilla, en Piura, había grabado un video hace solo unos días en el que denunciaba el avance de la criminalidad en la región y pedía a la Policía actuar con firmeza. Sus declaraciones se dieron tras el homicidio del dirigente de construcción civil Francisco Castillo Navarrete, ocurrido el 20 de noviembre.

“Piura se viene desangrando y eso no es novedad. Nos están matando y la Policía no está dando una respuesta a la altura para acabar con la inseguridad ciudadana, con el sicariato y extorsión ”, expresó Ipanaqué en la grabación, difundida recientemente.

En el video, el excandidato a diputado por el partido Juntos por el Perú también sugirió que detrás de varios crímenes estarían empresarios vinculados a la ejecución de obras públicas, y no únicamente disputas entre gremios de construcción civil. “Nos indigna que quieran hacer creer que los crímenes son una lucha de gremios… Aquí hay intereses de empresarios y autoridades” , señaló.

El asesinato del letrado ocurrió la tarde del último viernes, cuando se desplazaba en un automóvil P1H-114 cerca del cementerio Mapfre (ex Campo de Paz), en el sector Miraflores de Castilla. Sicarios lo interceptaron y le dispararon en reiteradas ocasiones.

El Colegio de Abogados de Piura informó que el sepelio de Ipanaqué se realizará hoy domingo 30 de noviembre por la mañana, y se espera una amplia asistencia. Sus restos fueron velados en el local institucional ubicado en la urbanización Miraflores.

Por su parte, Juntos por el Perú lamentó profundamente el crimen de su exaspirante al Congreso. “Lamentamos con profundo dolor el asesinato del abogado Ipanaqué” , señaló la organización en un comunicado. Asimismo, exigieron una investigación inmediata, transparente e independiente, además de protección para denunciantes y el desmantelamiento de las mafias que operan en Piura.