En los exteriores del Hospital José Cayetano Heredia de Piura, se reunieron un grupo de padres de familia para denunciar presunta negligencia en la muerte de sus recién nacidos, en un lapso de dos meses. Según los progenitores, sus bebes habrían contraído infecciones intrahospitalarias durante su permanencia en el nosocomio.

De acuerdo a las declaraciones que los denunciantes brindaron a los medios locales, el hospital no cuenta con especialistas neonatales, medicamentos e insumos básicos.

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“Cada medicina costaba hasta 650 soles y no había en farmacia. Mi hijo no mejoró y terminó falleciendo. Ahora mi otro bebé tiene el mismo diagnóstico de infección”, declaró, a Norte Sostenible, un joven padre que perdió a uno de sus mellizos.

Por su parte, Estrella Villegas relató al mismo medio que su hija permanece internada desde ha 80 días luego de contraer una bacteria hospitalaria. “No había neuropediatra ni neurocirujano pediátrico; recién después de semanas detectaron que tenía hidrocefalia”, afirmó.

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A esto se suma el tiempo que demoran los resultados de los análisis médicos, lo que provoca que los padres y madres tengan que recurrir al sector privado, cuyos costos son demasiado elevados.

Otros padres advirtieron que el personal de salud manipula equipos médicos sin la debida protección y cuidados.

EsSalud descarta brotes infecciones

El Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió un comunicado en el que aseguraba que el hospital José Cayetano Heredia cumple con estrictos protocolos de bioseguridad, vigilancia epidemiológica permanente y atención especializada en el área de neonatología.

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Con respecto a las muertes, la entidad aseguró que estas se debieron a condiciones clínicas de alta complejidad, como prematuridad extrema, muy bajo peso al nacer, malformaciones congénitas y cuadros neurológicos severos. situaciones que requieren cuidados intensivos altamente especializados, monitoreo continuo y la intervención de equipos multidisciplinarios de profesionales de la salud.

No obstante, indicó que continuarán con las evaluaciones médicas a los neonatos, en conformidad con los protocolos de salud.