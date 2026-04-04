Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Padres de familia denuncian la falta de especialistas y deficiencias en la atención. Foto: Facebook/captura
Padres de familia denuncian la falta de especialistas y deficiencias en la atención. Foto: Facebook/captura
Por Redacción EC

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: