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La Policía dispuso el desplazamiento de un equipo especializado de la División de Investigación de Homicidios para ubicar a los homicidas. Foto: composición GEC
La Policía dispuso el desplazamiento de un equipo especializado de la División de Investigación de Homicidios para ubicar a los homicidas. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura inició las diligencias de investigación tras el homicidio de Víctor Hugo Febre, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, en Piura.

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