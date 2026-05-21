La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura inició las diligencias de investigación tras el homicidio de Víctor Hugo Febre, alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, en Piura.

“Un equipo de fiscales y médicos forenses efectuaron el levantamiento del cadáver, mientras las acciones se desarrollan en coordinación con la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional”, detalló el Ministerio Público, a través de su cuenta X.

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) activó el Plan Cerco y desplegó un operativo en toda la zona norte para ubicar a los presuntos sicarios.

Es así que la PNP dio con la motocicleta que presuntamente fue utilizada por los homicidas para escapar de la zona luego de perpetrar el crimen, gracias al bloqueo de las principales vías de comunicación de la provincia y el inicio de acciones coordinadas de patrullaje y control territorial.

Victor Febre fue asesinado a balazos por sicarios como alcalde distrital de Veintiséis de Octubre. (Foto: Facebook Piura en la Noticia)

Al mismo tiempo, personal de inteligencia de la Policía llevan a cabo una serie de diligencias en la escena del crimen para recabar elementos probatorios y acelerar la identificación y ubicación de los implicados.