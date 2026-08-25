Ante el eventual impacto del Fenómeno El Niño, la región Piura dispone de una capacidad potencial cercana a S/ 4.352 millones para financiar inversiones a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Según ProInversión, esta herramienta permitiría acelerar el cierre de brechas de infraestructura y mejorar la preparación de la región frente a los efectos de este fenómeno climático.

Del monto total, S/ 2.657 millones corresponden al Gobierno Regional, S/ 1.614 millones a los gobiernos locales y más de S/ 80 millones a universidades públicas. Esto significa que Obras por Impuestos en un mecanismo que permite movilizar recursos privados hacia proyectos prioritarios de prevención, infraestructura y servicios públicos.

En la región Piura, donde eventos climáticos como el Fenómeno El Niño pueden afectar la infraestructura, conectividad, servicios básicos y actividad productiva, mediante Obras por Impuestos (OxI) se aceleran las inversiones y así se reduje vulnerabilidades y mejora la capacidad de respuesta.

Luis Del Carpio Castro, presidente ejecutivo de ProInversión, destacó durante el evento “Fenómeno El Niño: prevención, infraestructura y defensa de la producción regional”, realizado en Piura, que el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) constituye una herramienta para fortalecer la preparación del país ante una eventual emergencia.

Cifras de OxI en 2026

El especialista destacó que durante este año ya se ha adjudicó el 28% de lo concretado mediante este mecanismo durante los 17 años anteriores. Asimismo, señaló que ProInversión puede actuar como un soporte técnico para Piura en el impulso de proyectos de prevención ante el Fenómeno El Niño, mediante la experiencia de sus especialistas y la articulación de esfuerzos con el Ejecutivo.

En esa misma línea, resaltó que, entre 2009 y 2026, la región adjudicó 78 intervenciones por S/ 1514 millones, con participación de entidades públicas y cerca de 50 empresas privadas, sobre todo, en educación, transporte, saneamiento y seguridad.

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Cabe señalar que Piura cuenta con una cartera potencial de 46 intervenciones por S/ 1517 millones, concentradas en vías urbanas, educación y cierre de brechas. El desafío es lograr que esos proyectos se lleven a cabo mediante una mayor coordinación entre entidades públicas y empresas privadas.