La región Piura enfrenta una vez más al Fenómeno El Niño y para eso cuenta con un presupuesto de más de S/4.300 millones. Foto: Gob.pe
La región Piura enfrenta una vez más al Fenómeno El Niño y para eso cuenta con un presupuesto de más de S/4.300 millones. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Ante el eventual impacto del Fenómeno El Niño, la región Piura dispone de una capacidad potencial cercana a S/ 4.352 millones para financiar inversiones a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI). Según ProInversión, esta herramienta permitiría acelerar el cierre de brechas de infraestructura y mejorar la preparación de la región frente a los efectos de este fenómeno climático.

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