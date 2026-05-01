Resumen

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La misma comisión también será la organizadora del proceso de elección e instalación del primer Consejo Directivo Nacional del colegio profesional. Foto: Andina/composición GEC
La misma comisión también será la organizadora del proceso de elección e instalación del primer Consejo Directivo Nacional del colegio profesional. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Poder Legislativo aprobó la creación de una nueva entidad gremial que agrupará a los trabajadores del sector cultural. Se trata del Colegio Profesional de Artistas del Perú, que funcionará como una institución de derecho público, con autonomía, patrimonio propio y carácter no lucrativo.

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