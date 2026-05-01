El Poder Legislativo aprobó la creación de una nueva entidad gremial que agrupará a los trabajadores del sector cultural. Se trata del Colegio Profesional de Artistas del Perú, que funcionará como una institución de derecho público, con autonomía, patrimonio propio y carácter no lucrativo.

El dictamen, impulsado por los proyectos de ley N° 4970/2022-CR, 5026/2022-CR y otros, recibió el respaldo de 83 congresistas, cuatro en contra y una abstención. Posteriormente, la norma fue exonerada del trámite de segunda votación, lo que aceleró su implementación.

De acuerdo al dictamen, el colegio está diseñado para incluir a graduados de diversas instituciones de educación superior, ya sean universidades, institutos o escuelas de formación artística.

Serán ingresados “los profesionales egresados de las escuelas superiores de formación artística, institutos o universidades en las especialidades de artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y demás disciplinas afines existentes o que se creen con posterioridad”.

A modo de despedida de su amado colegio San Miguel de Piura, en el que ha trabajado durante toda su carrera como maestro, el artista prepara una escultura de Cristo a tamaño real. / HUGO CUROTTO / EL COMERCIO

Respecto a su organización, el documento señala que “el Colegio Profesional de Artistas del Perú tiene carácter nacional, estructura descentralizada y se rige por un sistema democrático, unitario y representativo. Su sede principal está en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sedes regionales, conforme lo disponga su estatuto”.

Tras la promulgación de la ley, se tendrá un plazo de 60 dúas calendario para instalar una comisión especial. Este grupo de trabajo asumirá la responsabilidad de redactar el anteproyecto del estatuto institucional y de gestionar las primeras elecciones para elegir al Consejo Directivo Nacional inicial.

Una de las tareas prioritarias para la primera directiva será la normativa de conducta de sus miembros, tal como indica la disposición aprobada: “El primer Consejo Directivo Nacional elabora y aprueba el Código de Ética del Colegio Profesional de Artistas del Perú dentro de los treinta días calendario siguientes al inicio de su gestión”.