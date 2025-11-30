Un total de 25 ambulancias nuevas destinadas a reforzar la labor de la Policía Nacional continúan sin ser usadas y permanecen estacionadas en el Hospital de la Policía, en Jesús María, pese a haber sido compradas en el 2024 durante el gobierno de Dina Boluarte. Los vehículos ya cuentan con placas,

De acuerdo con un reportaje de Punto Final, las ambulancias (modelos Toyota Hilux y Peugeot Boxer) fueron adquiridas por un monto superior a S/ 4,6 millones.

El contrato establecía un plazo máximo de 60 días para su entrega, pero, aunque este venció hace meses, el Ministerio del Interior aún no dispone su distribución ni asigna presupuesto para combustible, mantenimiento u operación. Mientras tanto, en Cañete, Pucallpa, Cerro de Pasco y Tumbes existen ambulancias policiales inoperativas, abandonadas u oxidadas que continúan sin reemplazo.

Según constató el dominical, las unidades nuevas están completamente operativas y equipadas, pero permanecen inmovilizadas a la espera de ser derivadas a las regiones donde se requieren con urgencia.

En contraste, en Cañete, por ejemplo, la Sanidad de la Policía no cuenta con ninguna ambulancia activa. En Pucallpa, la única unidad disponible está en un corralón deteriorada por el óxido; y en Cerro de Pasco hay una ambulancia inutilizada desde hace años con un cartel que la declara “inoperativa”.

En Tumbes, una unidad también se encuentra empolvada y abandonada en un garaje.

Consultado por Punto Final, el director de Sanidad de la PNP, general Jorge Villacorta, señaló que la compra fue gestionada directamente por el Ministerio del Interior.

“Las ambulancias que nos van a ser asignadas, nosotros las vamos a distribuir a los lugares para los cuales han sido compradas. Pero ya está se va a hacer la entrega, tienen que venir, en el contrato está la capacitación de los equipos tiene que venir el personal de choferes y enfermeras que van a operar las ambulancias.”, indicó.