La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la Inspectoría General ha iniciado una investigación por un presunto uso arbitrario de la fuerza durante las manifestaciones de transportistas y colectivos juveniles de la llamada “Generación Z”, realizadas en Lima el pasado sábado 27 de septiembre. La medida se produce luego de la difusión de un video en redes sociales que evidenciaría agresiones por parte de un agente.

En su comunicado oficial, la PNP indicó que se ha dispuesto un procedimiento administrativo disciplinario con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, anunció que toda la información recabada será puesta a disposición del Ministerio Público, en el marco de sus competencias legales.

#PNPInforma 📢| Ante un video difundido en redes sociales donde se muestra un presunto uso arbitrario de la fuerza, durante las manifestaciones en Lima el 27SET2025, Inspectoría General iniciará el procedimiento administrativo disciplinario para esclarecer los hechos y determinar… pic.twitter.com/ZO6q8xXtSA — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) September 28, 2025

Uno de los casos más comentados fue denunciado por el periodista Jorge Ballón Artaza, quien relató en su cuenta de X que un policía, con el gafete parcialmente cubierto, lo empujó en plena transmisión. Al intentar identificarlo, el agente le habría lanzado un manotazo al celular y vuelto a empujar, provocando su caída de espaldas.

Momento de mi transmisión cuando un PNP, con gafete de identificación parcialmente cubierto, primero me empuja, yo logro saltar del separador de la av Abancay y cuando lo sigo para grabarlo e identificarlo, lanza un manotazo al celular y me vuelve a empujar. Caigo de espaldas. pic.twitter.com/OqMPjjShXZ — Jorge Ballón Artaza 🇵🇸 (@Lechucero33) September 28, 2025

La protesta, que congregó a gremios de transporte público y jóvenes de la llamada “Generación Z”, se desarrolló en el Centro Histórico de Lima en rechazo al Gobierno, al Congreso y al incremento de la inseguridad ciudadana. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el saldo fue de 18 heridos, entre ellos un periodista y una brigadista.

PNP investigada por presunto uso excesivo de la fuerza en movilización con 18 heridos. (Foto: GEC)

La CNDDHH denunció lo que calificó como represión policial y responsabilizó a la PNP del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas contra los asistentes. “Protestar es un derecho, no un delito” , señaló la organización, que además pidió a la Fiscalía de Derechos Humanos velar por la integridad de los manifestantes.

Los participantes en la marcha recorrieron calles céntricas como Abancay, Nicolás de Piérola, Carabaya y jirón de la Unión. Entre sus demandas figuraron mayores medidas frente a la ola de extorsiones y asesinatos, el rechazo a la reforma del sistema de pensiones y justicia para las víctimas de las protestas sociales ocurridas en 2022 y 2023.

La Policía, por su parte, exhortó a la ciudadanía a evitar exponer a personas vulnerables en las movilizaciones, recomendando no llevar adultos mayores ni menores de edad. Reiteró además su compromiso con el respeto a la libertad de expresión y la reunión pacífica.