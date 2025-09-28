La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que la Inspectoría General ha iniciado una investigación por un presunto uso arbitrario de la fuerza durante las manifestaciones de transportistas y colectivos juveniles de la llamada “Generación Z”, realizadas en Lima el pasado sábado 27 de septiembre. La medida se produce luego de la difusión de un video en redes sociales que evidenciaría agresiones por parte de un agente.
LEE: SBS aprueba procedimiento operativo para retiro extraordinario de hasta 4 UIT de las AFP
En su comunicado oficial, la PNP indicó que se ha dispuesto un procedimiento administrativo disciplinario con el fin de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Asimismo, anunció que toda la información recabada será puesta a disposición del Ministerio Público, en el marco de sus competencias legales.
Newsletter Buenos días
Uno de los casos más comentados fue denunciado por el periodista Jorge Ballón Artaza, quien relató en su cuenta de X que un policía, con el gafete parcialmente cubierto, lo empujó en plena transmisión. Al intentar identificarlo, el agente le habría lanzado un manotazo al celular y vuelto a empujar, provocando su caída de espaldas.
La protesta, que congregó a gremios de transporte público y jóvenes de la llamada “Generación Z”, se desarrolló en el Centro Histórico de Lima en rechazo al Gobierno, al Congreso y al incremento de la inseguridad ciudadana. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el saldo fue de 18 heridos, entre ellos un periodista y una brigadista.
La CNDDHH denunció lo que calificó como represión policial y responsabilizó a la PNP del uso indiscriminado de bombas lacrimógenas contra los asistentes. “Protestar es un derecho, no un delito”, señaló la organización, que además pidió a la Fiscalía de Derechos Humanos velar por la integridad de los manifestantes.
Los participantes en la marcha recorrieron calles céntricas como Abancay, Nicolás de Piérola, Carabaya y jirón de la Unión. Entre sus demandas figuraron mayores medidas frente a la ola de extorsiones y asesinatos, el rechazo a la reforma del sistema de pensiones y justicia para las víctimas de las protestas sociales ocurridas en 2022 y 2023.
MÁS: Policía fue impactado por explosivo casero durante protesta contra el gobierno en el Centro de Lima
La Policía, por su parte, exhortó a la ciudadanía a evitar exponer a personas vulnerables en las movilizaciones, recomendando no llevar adultos mayores ni menores de edad. Reiteró además su compromiso con el respeto a la libertad de expresión y la reunión pacífica.
TE PUEDE INTERESAR
- Línea 1 del Metro de Lima prohíbe scooters médicos para personas con discapacidad: el reclamo de Giancarlo Contreras
- Lima y Callao presentarán alta sensación de frío y neblina por las mañanas y las noches, pronostica Senamhi
- Paro de transportistas: universidades de Lima suspenden clases presenciales este 27 y 28 de septiembre
- Concesionarias del corredor morado rechazan obra vial de la Municipalidad de Lima y anuncian medidas de protesta
- Trasladan a “El Monstruo” a prisión de máxima seguridad en Paraguay
Contenido sugerido
Contenido GEC