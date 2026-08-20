. El operativo permitió detener a 13 presuntos integrantes de esta red y rescatar a aproximadamente 100 víctimas extranjeras. Foto: referencial
. El operativo permitió detener a 13 presuntos integrantes de esta red y rescatar a aproximadamente 100 víctimas extranjeras. Foto: referencial
Por Redacción EC

Nuevo golpe contra la criminalidad. La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una facción de la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”, denominada “Los Piratas”, dedicada presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual en distintos puntos de Lima Metropolitana. El operativo permitió detener a 13 presuntos integrantes de esta red y rescatar a aproximadamente 100 víctimas extranjeras.

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