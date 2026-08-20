Nuevo golpe contra la criminalidad. La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló una facción de la organización criminal transnacional “Tren de Aragua”, denominada “Los Piratas”, dedicada presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual en distintos puntos de Lima Metropolitana. El operativo permitió detener a 13 presuntos integrantes de esta red y rescatar a aproximadamente 100 víctimas extranjeras.

La intervención movilizó a unos 250 efectivos de unidades especializadas de la PNP, quienes ejecutaron las diligencias judiciales en inmuebles ubicados en el Cercado de Lima, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con las investigaciones policiales, “Los Piratas” se habría dedicado a captar mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad, principalmente de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, para trasladarlas hacia Lima y someterlas posteriormente a explotación sexual.

Las víctimas eran presuntamente llevadas a inmuebles utilizados como “casas de acogida”, donde permanecerían retenidas antes de ser trasladadas a la zona conocida como Plaza Zepita, en el Cercado de Lima, identificada durante las investigaciones como uno de los puntos donde se desarrollaban las actividades de explotación.

Agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes allanaron 11 inmuebles. Foto: PNP

Tres menores fueron rescatados

Uno de los principales resultados del operativo fue el rescate de tres menores de edad , quienes habrían sido víctimas de explotación sexual. Las autoridades activaron las medidas de protección correspondientes para garantizar su seguridad y atención.

En el mismo despliegue, cerca de un centenar de víctimas extranjeras fueron liberadas de los lugares donde presuntamente eran explotadas. La Policía continúa con las diligencias para determinar las circunstancias en las que fueron captadas, trasladadas y sometidas a explotación.

De los 13 intervenidos, 10 fueron detenidos mediante orden judicial de detención preliminar, al haber sido identificados como presuntos integrantes de esta facción criminal. Las otras tres personas fueron detenidas en flagrancia, por su presunta participación en el delito de trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes.

Rescatan a víctimas de trata de personas.

Allanaron 11 inmuebles

Durante la operación, agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes allanaron 11 inmuebles vinculados a la investigación.

En estos lugares se incautaron S/12.322 y US$4.000, además de siete teléfonos celulares, nueve cuadernos, un teclado, un CPU, dos dispositivos USB, tres comprobantes de pago y un código QR.

También fueron encontrados seis lubricantes, documentos y diversos paquetes de preservativos pertenecientes a una entidad gubernamental. Todo el material incautado será incorporado a la investigación para establecer su eventual relación con las actividades ilícitas atribuidas a la organización.

La PNP informó que las diligencias continúan en coordinación con el Ministerio Público. El objetivo es identificar a otros posibles integrantes de la red criminal, determinar la estructura y el nivel de participación de cada intervenido y reunir elementos que permitan esclarecer los hechos investigados.