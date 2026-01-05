El 14 Juzgado Especializado en lo Penal de Lima condenó a una suboficial de primera de la Policía Nacional (PNP) y a otros dos agentes del orden por intervenir de manera irregular a un chofer que se había negado a llevarla porque se le agotaron los pases libres, hecho ocurrido en febrero del 2020 en Jesús María.

Según la sentencia, la agente del orden subió a un bus del Corredor Morado en la cuadra 15 de la avenida Brasil, pero en ese momento el conductor le informó que se le habían agotado los 5 pases libres que otorga la empresa para el acceso de personal especial, como miembros de la PNP.

Por ello, le invitó a bajarse del bus y abordar otra unidad. Sin embargo, la policía le increpó al chofer señalándole que “estaba en sus derechos”, negándose a descender del vehículo y optando por permanecer en la puerta de ingreso, obstaculizando el ingreso de otros pasajeros.

Pese a que el chofer se identificó, la agente comenzó a llamar a la Central PNP N°105, solicitando apoyo policial pretextando que el vehículo de transporte público se encontraba intervenido, sin precisar el motivo.

Además, un fiscal que se encontraba en calidad de pasajero y que trató de mediar en el hecho, fue introducido a la fuerza en un patrullero y trasladado a la comisaría de Petit Thouars para un supuesto “control de identidad”.

Por este hecho, la suboficial PNP fue sentenciada a tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad, la misma que se suspende provisionalmente por el plazo de un año bajo reglas de conducta.

La suboficial de la PNP también fue inhabilitada para ejercer cargos públicos por tres años y deberá pagar una indemnización de S/2 mil a los agraviados.

Asimismo, el policía que llevó a cabo el operativo, recibió la misma condena por detener irregularmente al fiscal y desplegar “acciones arbitrarias, extralimitándose en el ejercicio de sus funciones policiales”.

En tanto, un tercer agente recibió la misma condena, aunque por el delito de falsedad ideológica al haber incluido una declaración falsa en su parte policial del hecho.