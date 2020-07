Pokémon Go en La Punta: multas son para rebeldes, dice alcalde

El alcalde de La Punta, José Risi Carrascal, se refirió a la ordenanza publicada hoy en El Peruano que busca regular el uso del videojuego Pokémon Go. El burgomaestre recordó que de ser necesario se aplicarán multas de hasta 395 soles a las personas que incumplan las disposiciones sobre zonas permitidas y horario. Sin embargo, el alcalde de La Punta señaló que “las multas serán para los rebeldes, para aquellos que no acaten las norma, aunque no creo que lleguemos a esos extremos”, dijo en declaraciones a Canal N. La Punta señaló que el uso de Pokémon Go está permitido solo entre las 6 a.m. y la medianoche. Además, detalló que el juego se podrá usar en “la zona del malecón Pardo que comprende el Mirador, la zona de playa y la zona de restaurantes, la zona circundante del Complejo Deportivo de grass artificial “Walter Choli Gómez”, el Malecón Wiese, la zona de “La arenilla”, la zona circundante al Coliseo Municipal y el parque Ostolaza”. “No estamos prohibiendo nada, solo estamos regulando el uso de Pokémon Go. Lo hacemos por la gente, porque no puede ser que escuchemos hasta altas horas de la madrugada a chicos jugando, despertando a la gente. Eso genera molestias en la población. También es para proteger a la gente que juega y que muchas veces está pensando en el celular y puede sufrir un accidente en la pista o en el mar”, dijo. El alcalde agregó que la Municipalidad de La Punta revisó las zonas conocidas como pokeparadas, lugares en donde más Pokemones se pueden atrapar. “Son precisamente estos lugares los que hemos permitido para el uso de Pokémon Go. Lo que no queremos es que los chicos estén corriendo por todo el distrito, pisando plantas y eso”. La ordenanza señala que se multará con el 10% de una UIT a quienes infrinjan esta norma (395 soles) y que se retendrá el celular del infractor hasta que se realice el pago de la penalidad.