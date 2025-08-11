La controversia en torno a la ejecución de la Vía Expresa Sur volvió a encenderse luego de que el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, afirmara que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) no acreditó la licencia del estudio de impacto ambiental realizado en octubre del año pasado, pese a que fue notificada de esta falta hace 10 meses.

En declaraciones a Canal N, Sandoval subrayó que “toda institución tiene su procedimiento” y advirtió que “aquella institución y aquel funcionario público que no cumple con su labor de fiscalización y hacer cumplir la norma y los procedimientos está expuesto a ser denunciado penalmente por omisión de funciones ” .

Titular del MTC alertó que ejecutar obras sin expedientes técnicos ni perfiles adecuados abre la puerta a la corrupción. (Foto: Andina)

El titular del MTC llamó a todas las entidades públicas a “dar el ejemplo cumpliendo con los procedimientos, cumpliendo con las normas y cumpliendo con los requisitos, más aún cuando se trata de ejecutar obras” . Además, alertó que ejecutar proyectos sin expedientes técnicos ni perfiles adecuados “solo abre la puerta para que la corrupción pueda ingresar”.

Sandoval calificó como “descabellado” el pedido del alcalde de Lima para que sea retirado de su cargo como ministro.

El caso

La polémica se da en el contexto de la multa de S/160 millones impuesta por el MTC a la MML por continuar las obras de la Vía Expresa Sur sin la certificación ambiental correspondiente. Según el Ministerio, la advertencia fue formalizada mediante el oficio N.º 3480-2024-MTC/16 del 31 de octubre de 2024, pero los trabajos prosiguieron, lo que motivó la sanción.

MML rechaza la multa de S/160 millones y anuncia acciones legales, alegando presión política. (Foto: Andina)

Desde la Municipalidad de Lima, las autoridades rechazaron las acusaciones y calificaron la medida como una presión política. El teniente alcalde, Renzo Reggiardo, pidió al Gobierno reanudar el diálogo para resolver no solo la sanción, sino también la situación del proyecto ferroviario Lima–Chosica, actualmente en disputa.

Por su parte, Mariella Falla, gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna, sostuvo que la sanción es un “acoso político” vinculado a otros conflictos y anunció que se adoptarán todas las medidas técnicas y legales necesarias para responder. La MML prepara ya su estrategia judicial para enfrentar la multa y defender la continuidad de las obras.