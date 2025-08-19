El asesinato del suboficial de tercera Juan Carlos Díaz Chapoñan, ocurrido el pasado miércoles 13 de agosto en Los Olivos, ha desatado cuestionamientos. El efectivo policial, de 28 años, fue atacado a balazos durante una intervención en la avenida Huandoy y falleció pese a los intentos de auxilio de los transeúntes y de sus propios colegas.

Según informó América Noticias, el principal sospechoso del crimen es Jesús Chanchamire Ibarra, alias “Petares”, presunto integrante de la banda criminal One Family y con un amplio historial delictivo.

Pese a contar con requisitorias y antecedentes por microcomercialización de drogas, explotación sexual y extorsión, la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince ordenó su liberación al considerar que no existían suficientes elementos para mantenerlo detenido.

La decisión ha generado indignación entre las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, que advirtieron que este tipo de resoluciones ponen en riesgo la seguridad ciudadana y favorecen la impunidad en medio de la creciente ola delictiva.

De acuerdo con la Policía, “Petares” sería uno de los autores materiales del ataque al suboficial Díaz, quien deja en la orfandad a una hija de cinco años. Cámaras de seguridad registraron el momento del crimen, perpetrado por dos sujetos que huyeron en una motocicleta tras disparar contra el efectivo.