El suboficial de Jean Pierre Maldonado Ríos, de 24 años, fue detenido en Villa María del Triunfo acusado de haber abusado sexualmente de una ciudadana venezolana.

Según la extranjera, el policía la acosaba constantemente y la amenazó con su arma cuando ella le reclamó por los mensajes con contenido sexual que este le enviaba.



“Él empieza a apuntarme en la cabeza y en la barriga, yo creía que era mentira, pero se puso molesto y cerró la puerta y fue cuando me habló fuerte y me dijo que me quite la ropa apuntándome con su arma”, manifestó la denunciante en América Noticias.

Sin embargo, esta ciudadana venezolana no habría sido su única víctima. Otra joven, identificada como Ly Tapia, también denunció a Maldonado de acosarla constantemente en el año 2016.



Este en venganza, puso otra denuncia contra la mujer por robo agravado pasando largas horas en la comisaría. “Estuve detenida desde las 11 de la noche hasta las 9 de la noche del día siguiente”, dijo la agraviada.

En agosto del 2017, este oficial fue denunciado por una menor de 16 años, quien lo acusó también de violación.

Asimismo, en el historial de Maldonado se acumulan otras denuncias: una por robo agravado en setiembre del 2016, siendo sindicado como autor de agresiones con un arma contra un transeúnte a quien le habría robado 1.620 soles.

El General de la PNP, Lorenzo Granados, Director de de Inspectoría, informó que Jean Pierre Maldonado ha sido separado de su cargo y tras las investigaciones que se le viene realizando puede acabar con su pase al retiro.