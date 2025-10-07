El comisario Luis López, jefe de Investigaciones de Paraguay, indicó que el operativo para capturar a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, buscado por extorsión y sicariato, ocurrió cuando dejaron de compartir información con la Policía Nacional del Perú (PNP). Además, precisó que la amante no fue la informante.

En declaraciones al medio ABC, el alto mando dejó en claro que la Policía paraguaya hizo “eventualmente el trabajo” de la PNP, ya que ellos “no tenía la más absoluta idea dónde se encontraba ‘El Monstruo’”.

¿’El Monstruo’ sabía que lo seguían?

López precisó que el trabajo conjunto con la PNP empezó cuando conoció a José Manuel Cruz, jefe del Crimen Organizado en Perú, en 2024. Se dio cuenta que cada vez que compartía información “él (‘El Monstruo’) se movía”.

“Cuando entró a Paraguay decidimos callar absolutamente. La desconfianza ya estaba instalada”, dijo al medio guaraní.

Respecto a que la amante del delincuente fue la pieza clave para la captura de Erick Moreno, López sostuvo que esto no es cierto, ya que en Perú Manuel Cruz tiene el nombre y apellido que es de género masculino y no femenino.

Lo que dijo Ministro del Interior

En su momento y tras la captura del sicario, el ministro del Interior, Carlos Malaver, dejó en claro que en todo momento la PNP trabajó para atrapar a Moreno Hernández.

“Ya salieron por ahí algunas voces a decir que no ha sido un trabajo de la Policía Nacional. No sean mezquinos. La Policía Paraguaya ha reconocido permanente y coordinado…La coordinación siempre ha sido permanente”, puntualizó.

Más sobre captura de Erick Moreno

Moreno Hernández, quien lideraba la organización criminal conocida como "Los Injertos del Cono Norte", fue capturado anoche en una vivienda alquilada en la zona conocida como “Ciudad Universitaria”, en San Lorenzo, a unos 15 kilómetros de Asunción, gracias a un trabajo coordinado entre la Policía peruana y su par paraguaya.

Debido a la serie de delitos que “El Monstruo” cometió, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter) elevó la cifra ofrecida por información sobre su paradero de S/ 500.000 a S/ 1.000.000.