Adolfo Bazán Gutiérrez: habla el taxista que auxilió a Joshelin Trauco | VIDEO

"¿Tú tienes hijas?', me preguntó. Le dije que sí. “Ayúdame, me han violado”, me respondió", contó el chofer en el programa de Magaly Tv La Firme. (ATV)

"¿Tú tienes hijas?', me preguntó. Le dije que sí. “Ayúdame, me han violado”, me respondió", contó el chofer en el programa de Magaly Tv La Firme. (ATV)