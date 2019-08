Adolfo Bazán: joven que lo denunció por violación desmiente versión de abogado

La joven Joshelin Trauco, quien en junio del 2018 denunció a Adolfo Bazán Gutiérrez de ultrajarla en el estacionamiento del edificio donde vive este, desmintió versión del abogado.

En comunicación con el programa ‘Magaly Tv La Firme’, la joven indicó que en ningún momento intentó tener relaciones sexuales con él.

“Él dice: 'tratamos de tener relaciones sexuales’. Yo no traté nada con él, porque estaba en un estado deplorable. Tampoco le di ningún beso, como él dice. Él ha usado una captura de pantalla que ha usado a su favor”, indicó Joshelin Trauco.

Asimismo, en el programa la conductora Magaly Medina leyó el expediente del caso, el cual indicaba que Trauco “presentaba huellas de lesiones traumáticas recientes extragenitales”.

Sobre el estado de dopaje, la víctima indicó lo siguiente: “Según unos abogados me dijeron que en Perú no existe algunas pruebas para demostrar ciertos tipos de drogas. De que pude estar drogada, pude, pero lastimosamente no existe todos los medios para demostrarlo”.

Durante la entrevista, el abogado Adolfo Bazán se volvió a comunicar mediante una llamada telefónica y negó haber intentado darse a la fuga, pese a que ayer acudió al aeropuerto Jorge Chávez con intención de salir del país. “Voy a dar la cara, ¿usted cree que yo me estaba fugando? Yo tenía trabajo”, señaló.



Impedimento de salida del país

Ayer, el 46° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia (CSJL) de Lima ordenó 15 días de impedimento de salida del país para Adolfo Bazán Gutiérrez.

A través de su cuenta de Twitter, la CSJL informó que la solicitud presentada por el 3° despacho de la 1° Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar se tramitó en una hora.

Bazán Gutiérrez es investigado por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento en agravio de Macarena Vélez.