Adolfo Bazán niega violación y asegura que “se ha hecho cargamontón” tras nuevas denuncias

El abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, quien fue denunciado por la modelo Macarena Vélez por el presunto delito de tocamientos indebidos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, respondió a las acusaciones en su contra.



En comunicación con Reporte Semanal, Bazán indicó sentirse una víctima. "Se ha hecho escarnio conmigo. (...) me han hecho un cargamontón exagerado”, aseveró, sobre las recientes denuncias.

Asimismo, señaló que no tiene ninguna víctima de violación y aseguró que la única persona que lo denunció por ese delito fue la joven modelo Joselin Trauco. "El cargo era violación con golpes, pero se demostró que nunca sucedió”, añadió el abogado.

Por otro lado, al ser consultado sobre los videos en que se observa a Joselin con problemas al caminar y pidiendo ayuda, Adolfo Bazán precisó que en "ningún momento estuvo (inconsciente)". "(...) Estaba ebria, así le sale en el examen toxicológico, pero no es que esté inconsciente ni nada por el estilo", explicó al citado medio.

Igualmente, recalcó que "nunca abusó de la joven ni le puso una mano encima". Recordó que su denuncia fue desestimada.

Días atrás, en comunicación con El Comercio, Trauco contó que le confesó a su mamá que había sido violada por Adolfo Bazán Gutiérrez. Decidieron viajar al extranjero para que intentara superar ese trauma. “Mi mamá no quería que sea revictimizada, yendo una y otra vez a la Fiscalía; por eso, ella se encargó del asunto legal”, cuenta la joven a través de la línea telefónica. Todo sucedió en el 2018.

- Macarena Vélez -

Con respecto a la denuncia interpuesta por Macarena Vélez en su contra, el abogado también se defendió y señaló que espera que la modelo se realice un examen toxicológico.

“(...) Ojalá se haya hecho el examen toxicológico (...) por que en verdad yo en tres minutos que la abordé y que flirteamos y que pasó lo que pasó, no le pude haber puesto una droga potentísima para que en diez segundos le haga efecto o algo así. No pues, eso no pasa", manifestó.

- Impedimento de salida -

Adolfo Bazán tiene impedimento de salida del país. Esto se dio el último lunes tras conocerse que pretendía viajar al extranjero, en medio de las denuncias que se comenzaban a revelar en medios periodísticos. Fue visto en el aeropuerto Jorge Chávez y la Fiscalía intervino para abrir una investigación preliminar.



Al respecto, Adolfo Bazán explicó sus razones para viajar a Ecuador. "Yo quería recuperar una cartera de clientes de una empresa que me ofrecieron. Entonces yo quería ir de una vez a cerrar ese tema y de paso que dejaba este asedio", indicó. "El pasaje lo compré el día anterior del viaje", añadió.

Cabe recordar que, este jueves 5 de setiembre Adolfo Bazán deberá presentarse ante la Fiscalía para rendir su manifestación respecto a la denuncia que interpuso en su contra la modelo Macarena Vélez. Tiene al menos tres acusaciones en su contra.