El Poder Judicial dispuso la libertad con restricciones para los integrantes de una familia intervenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acusada de integrar una presunta organización criminal dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para la compra de pasajes aéreos internacionales. La medida incluye la prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras continúan las investigaciones.

La intervención policial se produjo cuando el grupo familiar intentaba abordar un vuelo con destino a Colombia para pasar vacaciones. De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), dos de los intervenidos, identificados como Félix Cano y Jacqueline Tapia, habrían formado parte de la presunta red dedicada al fraude bancario, por lo que fueron trasladados a una dependencia policial.

Según la información oficial, los pasajes aéreos, cuyo costo superó los 8 mil soles, fueron adquiridos para seis personas, entre ellas menores de edad. La familia, sin embargo, negó de manera categórica las imputaciones y aseguró que los boletos fueron comprados por una tercera persona, actualmente con paradero desconocido.

Familia intervenida en el Jorge Chávez niega fraude y queda en libertad con restricciones. (Foto: Captura de YT/Panamericana)

Los familiares exigieron una investigación exhaustiva para identificar y ubicar a quien habría realizado la compra de los pasajes, al tiempo que insistieron en la inocencia de los intervenidos. Asimismo, cuestionaron que se les vincule con una organización criminal sin que, según indicaron, existan pruebas concluyentes.

Por su parte, la PNP señaló que las sospechas se reforzaron debido a que la pareja registra múltiples salidas del país y antecedentes por delitos similares. No obstante, las autoridades indicaron que el caso continúa en investigación para determinar la responsabilidad o no de los implicados.

