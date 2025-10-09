El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú (Aseap), Walter Dolorier, desmintió públicamente al general PNP Felipe Monroy, quien horas antes había declarado que el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos se realizó sin autorización ni garantías.

“El evento sí tenía permiso municipal. Ha habido una mala información. Todo está en proceso de investigación”, señaló Dolorier ante la prensa, recalcando que el espectáculo contaba con licencia de funcionamiento vigente y cumplía con las medidas de seguridad exigidas por ley.

El representante gremial precisó que la empresa promotora, a cargo de Santos Humberto Sánchez, cumplió con todos los requisitos legales para desarrollar el evento en la sede Tarapacá del Círculo Militar. “El Ejército tiene el contrato con la promotora hace un mes y medio, donde se le ha dado los derechos para realizar este tipo de espectáculos” , explicó.

La policía contabiliza al menos 26 casquillos de bala en los alrededores del recinto y se habla de al menos 5 heridos tras el atentado contra Agua Marina. Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Asimismo, Dolorier indicó que el local ya cuenta con licencia de funcionamiento municipal, por lo que no requiere autorización adicional de la prefectura ni trámite de garantías. “El promotor tiene su propio equipo de seguridad, y el local cumplía con las medidas necesarias”, añadió.

El titular de Aseap remarcó que no hubo personas intervenidas y que el caso se encuentra actualmente bajo investigación fiscal. “Es un tema que se pudo prevenir, pero ha sorprendido a todos”, sostuvo.

Dolorier destacó también la trayectoria del grupo piurano: “Agua Marina es una empresa muy seria en este tipo de espectáculos”, afirmó.

Como se recuerda, el general Felipe Monroy señaló que el show de Agua Marina, en el Círculo Militar de Chorrillos, no contaba con los permisos ni garantías necesarios para su realización.

La autoridad había manifestado que el evento artístico fue organizado sin sin autorización municipal y en condiciones vulnerables. El escenario, indicó, ‘’daba la espalda a la avenida y estaba cubierto solo por una tela, completamente expuesto. Los disparos vinieron por ahí, mientras la orquesta cantaba’’. Además, dijo que la falta de documentación impidió que la Policía diseñara un plan de seguridad.

La Municipalidad de Chorrillos confirmó que los organizadores de la misma solicitaron el permiso por la vía regular y recalcaron se trataba de un evento particular, por lo que la seguridad era responsabilidad de la empresa promotora.

Posteriormente, un comunicado del Ministerio del Interior (Mininter) señaló que el evento no contaba con las garantías emitidas por la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter, ni la PNP de dicha jurisdicción fue comunicada de este evento.