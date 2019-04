El Agustino: detienen a sujeto acusado de acosar a joven empresaria

La Policía Nacional detuvo en el distrito de El Agustino a un sujeto que fue acusado de acosar sexualmente a una joven empresaria a través de las redes sociales.



De acuerdo a la empresaria, el sujeto, identificado como Christian Anthony Santiago Huachaca, ubicó su página de Facebook y le empezó a enviar mensajes obscenos a través de esa red social y también por Whatsapp.

Me envió fotos obscenas de sus partes íntimas. Estuve acumulando información a través del Whatsapp, porque me mandaba videos e incluso fotos de mis amigas, me pedía que se las presentara”, contó la joven, cuya identidad se mantiene en reserva.

El sujeto le escribía mensajes con bastante insistencia. Incluso, le decía que ganaba mucho dinero y que era un “magnate”.

Asustada de que el acosador pueda intentar hacerle daño, la víctima aceptó una de las invitaciones del sujeto y de inmediato pidió ayuda a los agentes de la comisaría de El Agustino.

Luego de ser detenido, el acosador solo atinó a pedir disculpas. La joven espera que el hombre deje de hostigarla y que las autoridades le impongan una sanción ejemplar.