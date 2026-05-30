Alexis Alcántara Tellería, de 42 años y principal sospechoso del crimen de Zoila Castillo y su hijo de seis años, fue trasladado de Lima hacia Tarapoto (San Martín), por disposición del Ministerio Público en un avión de la Policía Nacional.

La medida se adoptó luego de que las autoridades localizaran el cuerpo de Zoila Castillo, en la jurisdicción de Uchiza, a donde llegará finalmente Alcántara-

El sujeto fue señalado como la última persona que estuvo en contacto con las víctimas antes de que se perdiera su rastro. Por esa razón, la Policía Nacional del Perú (PNP) procedió con su captura en Jesús María (Lima), por orden del Juzgado de Investigación Preparatoria de Tocache.

El hallazgo del cadáver de Zoila Castillo, en el sector conocido como Sarai Bajo Camote, obligó a las autoridades a reestructurar las pesquisas. Inicialmente, se tenía previsto que el detenido cumpliera con ciertos procedimientos legales en Lima; sin embargo, la aparición del cuerpo en el área rural de Uchiza aceleró la necesidad de su traslado al lugar de los hechos.

El director de investigación contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes de la PNP, general Glen García Chávez, explicó los motivos del cambio de planes para el fin de semana.

“El hallazgo del cuerpo sin vida de la reportada como desaparecida, de nombre Zoila, es decir, un nuevo hecho criminal (...) ha motivado a que la Fiscalía de Uchiza postergue la toma de declaración y visualización del contenido del teléfono celular; diligencias que estaban programadas a realizarlas”, detalló más temprano el oficial a RPP.

La última imagen que se tuvo de Zoila Castillo Chanduco y su hijo de 6 años. Ambos fueron encontrados sin vida. (Foto: Captura Latina Noticias)

Asimismo, la autoridad policial confirmó la urgencia del traslado del sospechoso para continuar con los peritajes pendientes en la selva peruana: “Asimismo, está requiriendo a la brevedad posible la presencia del detenido, por lo que estaría viajando en las próximas horas a la ciudad de Tarapoto para posteriormente dirigirse a Uchiza”.

Cronología de los hechos

El último 16 de mayo, Zoila Castillo y su hijo de seis años fueron reportados como no habidos. Según las primeras indagaciones, ambos salieron de su lugar de origen con dirección a Tarapoto para reunirse con Alcántara, quien sostenía un presunto vínculo sentimental con la mujer.

Tras varios días de intensa búsqueda, se localizó el cuerpo del menor y, poco tiempo después, los restos de su progenitora a muy poca distancia.

Actualmente, el sospechoso afronta un mandato de detención preliminar por el plazo de siete días. Mientras se espera el traslado, el Ministerio Público aguarda los resultados de la necropsia practicada a Zoila Castillo para esclarecer formalmente las causas de la muerte. Alcántara es procesado formalmente como presunto autor de homicidio calificado en agravio del niño.