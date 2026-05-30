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Alexis Alcántara confesó crimen de madre e hijo de 6 años. (Latina Noticias)
Alexis Alcántara confesó crimen de madre e hijo de 6 años. (Latina Noticias)
Por Redacción EC

Alexis Alcántara Tellería, de 42 años y principal sospechoso del crimen de Zoila Castillo y su hijo de seis años, fue trasladado de Lima hacia Tarapoto (San Martín), por disposición del Ministerio Público en un avión de la Policía Nacional.

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