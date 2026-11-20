Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, sindicado como cabecilla de la organización criminal transnacional “La Nueva Jauría”, llegó a territorio peruano tras ser entregado por las autoridades ecuatorianas en el Centro Binacional de Atención en Frontera (CEBAF), en Tumbes. El detenido será trasladado a Lima bajo estrictas medidas de seguridad para responder ante la justicia.

La operación en territorio peruano es liderada por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Fredy López Mendoza.

Bazán Valderrama, de 31 años, fue capturado por la Policía ecuatoriana durante un operativo conjunto realizado en un resort de Tonsupa, en la provincia de Esmeraldas. Por información que permitiera su ubicación, el Ministerio del Interior ofrecía una recompensa de S/300 mil.

🚨🇵🇪 ¡El Perú responde y lucha contra el crimen organizado! Alias “Jolín”, presunto cabecilla de la organización criminal transnacional “La Nueva Jauría”, fue entregado a las autoridades peruanas en la frontera con Ecuador y será trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a Lima para responder ante la justicia. El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, y el comandante general de la PNP, Fredy López Mendoza, lideran la operación en Tumbes. 🇵🇪 El Perú articula esfuerzos internacionales y acciones policiales para enfrentar al crimen organizado. #PerúResponde — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 20, 2026

El titular del Mininter informó que la captura fue posible gracias al trabajo de inteligencia coordinado entre la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Policía Nacional del Perú, Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) y la Policía ecuatoriana.

“ Su captura, en menos de cuatro meses, representa un hito para nuestra Policía Nacional y los equipos de inteligencia. Hemos coordinado con el ministro del Interior de Ecuador para facilitar su pronta expulsión”, señaló Astudillo en declaraciones a PBO.

Sobre alias “Jolín” pesa una condena de cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario trujillano Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en junio de 2022. La víctima fue secuestrada por sus captores, quienes exigieron a sus familiares el pago de S/1 millón 800 mil. El empresario permaneció más de dos meses en cautiverio antes de ser asesinado.

Desde entonces, el paradero de Bazán Valderrama era desconocido. Su captura permitió concretar su entrega a las autoridades peruanas para que cumpla con los procedimientos judiciales correspondientes.

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La organización criminal “La Nueva Jauría” está vinculada a delitos de minería ilegal, sicariato, extorsión y secuestro. Durante el operativo realizado en Ecuador también fue detenido otro sujeto y se incautaron diez celulares, dos laptops y diversos documentos.

A través de sus redes sociales, el Ministerio del Interior destacó la coordinación internacional y las acciones policiales desplegadas para enfrentar al crimen organizado.