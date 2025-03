La mercadería es descargada por al menos cinco personas para agilizar el proceso.

Todo esto sucede a pocas cuadras del área donde los bomberos aún trabajan removiendo escombros y apagando focos activos tras el incendio. En aproximadamente cuatro horas de un recorrido nocturno realizado en Barrios Altos por El Comercio, se contabilizaron cuatro camiones tipo tráiler transitando o descargando mercadería, sin que en ningún momento se observara presencia policial ni del serenazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Hombres trabajan rápido para retirar la mercadería del camión. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

En los exteriores de estos almacenes clandestinos suelen esperar entre tres y cinco personas. Su tarea es clara: en cuanto avistan los camiones, les indican con señas cómo y dónde estacionarse. Una vez acomodado el vehículo, abren las compuertas del contenedor y comienza una descarga rápida y organizada.

La mercancía es descargada rápidamente bajo estricta coordinación FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Mientras tanto, otros se mantienen atentos a cada movimiento para garantizar que la operación no sufra interrupciones. Al menor indicio de vigilancia o ante cualquier presencia sospechosa, dan la señal de alarma, cierran las puertas y fingen normalidad. A unas cuadras de este proceso, sujetos encapuchados patrullan los alrededores, vigilando incluso cuando el almacén permanece cerrado.

Cabe resaltar que el domingo pasado, informamos sobre la proliferación de estas estructuras sin ventanas, ventilación ni salidas de emergencia, ocultas en enormes edificaciones similares a las que ardieron en el incendio del lunes 3 de marzo en Barrios Altos. Este Diario identificó al menos diez sectores en el centro de la capital que albergan estas “bombas de tiempo”.

Círculo de clandestinidad

La actividad de descargar mercadería en el Centro de Lima y Barrios Altos no está prohibida, siempre que se cumplan las normas de funcionamiento y seguridad en el establecimiento, así como las normas de carga y descarga. Así lo explicó el abogado especialista en derecho municipal, Andrés Devoto. No obstante, la actividad de depósito o almacén no está permitida, por lo que estas infraestructuras no cumplen con las normas.

“Sobre lo primero, en el Centro Histórico de Lima, en predios cuya zonificación es Zona de Tratamiento Especial (ZTE) 1, ZTE 2 y ZTE 3, no está permitido ningún tipo de establecimiento con giro de almacenamiento y depósito”, declaró Devoto.

Camiones de carga pesadas circulan sin fiscalización. Video: GEC

Además, detalló que Barrios Altos está fuera de la Red Vial de Carga, por lo que los vehículos autorizados son de categorías N1 y N2, con un peso bruto vehicular o peso bruto vehicular combinado de hasta 6.5 toneladas, y pueden transitar únicamente en el horario de 11:00 p.m. a 6:00 a.m., salvo alguna autorización otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

Tras el devastador incendio en Barrios Altos, los escombros siguen siendo removidos mientras los almacenes clandestinos continúan operando. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

En tanto, los camiones de carga pesada, como los considerados N3, O3 y O4, no pueden transitar por vías locales, colectoras o expresas, sino solo por vías arteriales. En Barrios Altos predominan las vías locales, con la excepción de la avenida Almirante Miguel Grau, que es considerada una vía arterial.

El experto indicó que, según la Ordenanza N° 1682 de la MML, que regula la prestación del servicio de transporte de carga y/o mercancías en Lima Metropolitana, la infracción aplicable a los titulares de la autorización del servicio, categorizada como U 04, califica como muy grave la carga y descarga de mercancía en lugares o vías no autorizadas, o en vías donde se encuentre prohibido el estacionamiento vehicular. Esta falta se sanciona con el 20 % de una Unidad Impositiva Tributaria.

La mercadería es descargada por al menos cinco personas para agilizar el proceso.

Por su parte, Marco Gamarra, abogado y miembro del colectivo Salvemos Lima, explicó que el jirón Junín se encuentra dentro de una zona considerada de alto riesgo, al igual que el jirón Puno, jirón Áncash, jirón Huanta, entre otros, por lo que solo pueden circular vehículos de carga ligera o mediana.

Trailer circulando por la Plaza Italia. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

“La municipalidad es la competente para fiscalizar esta actividad de transporte de carga. La Ordenanza N° 2195 establece que la municipalidad debe contar con puntos de control en determinadas partes del Centro Histórico de Lima. También menciona que debe contar con cámaras de videovigilancia y con personal de fiscalización para determinar qué vehículos ingresan y cuáles no”, expresó Gamarra.

Asimismo, resaltó que el Decreto de Alcaldía N° 9, que data del año 2021 y está catalogado como “Manual de Procesos y Procedimientos para el Control de Acceso del Transporte de Carga y el Ejercicio de la Adecuada Fiscalización en el Sector de Barrios Altos”, establece que parte del trabajo del fiscalizador es solicitar al transportista de carga que brinde sus documentos, indicar el destino de su carga y someterse a una inspección.

“Esta fiscalización no es efectiva, los hechos lo demuestran. Vemos tráileres, que son vehículos de categoría N3, circulando por la Plaza Italia”, señaló Gamarra. Además, agregó que la prohibición del tránsito de estos vehículos en Barrios Altos se debe a que las calles son estrechas y suponen un riesgo para el patrimonio.

A través de un comunicado oficial, los comerciantes de Mesa Redonda expresaron que cuentan con más de 40 años de permanencia en el Centro de Lima y han obtenido más de 18.000 licencias de funcionamiento, resaltando que son el principal centro de comercial de artículos importados en el país.

“Consideramos necesario que se implementen normas y procesos que aseguren un desarrollo sostenible, y que tenga como principal objetivo la seguridad humana y preservación del espacio urbano”, precisaron. Además, lamentaron el incendio sucedido en Barrios Altos, que ha expuesto el nivel de informalidad que se vive en esa zona de la capital y la ausencia de políticas municipales que impulsen y promuevan el desarrollo sostenible en el emporio comercial.

“Nuestra institución seguirá promoviendo el diálogo entre autoridades y empresarios y planteando estos problemas y sus soluciones desde hace muchos años, así como acciones concretas que corrijan esta problemática”, remarcaron.

En esta línea, informaron que actualmente vienen participando en una mesa de diálogo con el Congreso de la República y ProLima donde han propuesto revisar la Ley N.º 31980 y la Ordenanza 2195. También han presentado sugerencias para mejorar la normativa sobre comercio mayorista y almacenamiento, evaluar una Zona de Tratamiento Comercial Especial, y aportar en la modernización de la Av. Abancay.

“Nuestro objetivo principal el promover de manera inmediata una solución definitiva considerando nuestros aportes, abordando los temas de agenda con mayor energía y determinación, sin que se considere implementar medidas anti técnicas promovidas por una coyuntura lamentable, ajena a nuestro conglomerado”, concluyeron.

El Comercio intentó comunicarse con la Municipalidad de Lima para obtener su descargo sobre los hechos descritos y conocer qué acciones se están tomando al respecto. Sin embargo, pese a las reiteradas solicitudes, no se recibió una respuesta hasta el cierre de esta edición.