El fiscal adjunto provincial Leonardo Claudio Guffanti Parra, integrante del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lima Noroeste-Ventanilla, recibió un mensaje intimidatorio en el que desconocidos aseguraron conocer sus movimientos y los de uno de sus familiares.

La amenaza se conoció durante la conmemoración por el 19.º aniversario de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Según un informe reservado, el mensaje estaría relacionado con las investigaciones que Guffanti Parra desarrolla contra presuntos integrantes de organizaciones criminales.

En el audio difundido se escucha una advertencia directa contra el fiscal. Los autores del mensaje afirmaron conocer sus movimientos y mencionaron a uno de sus familiares que se encuentra en España. “Sabemos todo de ti, tus movimientos [...] los de tu familiar que está en España. No eres intocable” , se escucha en la grabación.

Los sujetos también hicieron referencia al trabajo que desarrolla Guffanti Parra en Ventanilla y le exigieron que se “alinee”. Además, lanzaron advertencias contra su integridad y la de sus familiares.

De acuerdo con un información de Panamericana, la comunicación habría sido enviada desde un número telefónico de Colombia. El documento señala que la intimidación tendría como finalidad amedrentar al fiscal para que deje de investigar a presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Callao-Ventanilla.

La amenaza habría ocurrido después de una serie de audiencias judiciales en las que se obtuvo prisión preventiva contra presuntos delincuentes vinculados con el robo de oro ocurrido en la Costa Verde.

Guffanti Parra participa en investigaciones contra organizaciones criminales que operan en Lima y el Callao. Entre los casos en los que ha intervenido figuran procesos relacionados con presuntos integrantes de Los Injertos del Cono Norte y otros investigados conocidos con los alias de ‘El Jorobado’, ‘El Monstruo’ y ‘Marín Morón’.

¿Quiénes amenazaron al fiscal?

De acuerdo con el informe difundido por el medio, las amenazas estarían vinculadas a los responsables del robo de un cargamento de oro en la Costa Verde. Ante ello, un documento recomienda que Guffanti reciba protección personal, familiar y laboral. Sin embargo, dicha recomendación no se habría ejecutado hasta el momento.

Frente al riesgo identificado, se planteó solicitar a la Fiscalía de la Nación medidas de seguridad y protección personal para Guffanti Parra ante el comandante general de la Policía Nacional del Perú. El objetivo es preservar la integridad física y la vida del fiscal mientras continúa desempeñando sus funciones.

TE PUEDE INTERESAR: Secuestro en Trujillo: cinco detenidos dieron positivo a prueba de absorción atómica

Fiscales amenazados

El caso se suma a otros episodios de intimidación contra fiscales registrados en el país. Entre octubre y noviembre de 2025 fueron amenazadas las fiscales Margarita Haro y Miriam Parra. En el caso de Haro, las amenazas estuvieron relacionadas con una investigación contra presuntos integrantes de Los Chuquis de Juan Pablo.

Posteriormente, Miriam Parra, fiscal de Lima Norte, recibió amenazas vinculadas con sentencias obtenidas en investigaciones por casos de feminicidio.

Asimismo, Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de FECOR, informó que alrededor de 25 fiscales fueron víctimas de amenazas o extorsión durante 2025.