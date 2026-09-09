Según Panamericana, la comunicación habría sido enviada desde un número telefónico de Colombia. (Foto: Andina)
Según Panamericana, la comunicación habría sido enviada desde un número telefónico de Colombia. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El fiscal adjunto provincial Leonardo Claudio Guffanti Parra, integrante del Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) de Lima Noroeste-Ventanilla, recibió un mensaje intimidatorio en el que desconocidos aseguraron conocer sus movimientos y los de uno de sus familiares.

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