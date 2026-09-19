Nueve días antes de ser asesinada a balazos, Susy Aponte Polo, conocida como ‘China Polo’ y candidata al Gobierno Regional de Áncash, denunció en sus redes sociales sobre un supuesto plan para atentar contra su vida.

La también periodista publicó un video en su cuenta de TikTok en el que señaló que había recibido llamadas telefónicas provenientes de tres establecimientos penitenciarios y que en ellas le advirtieron sobre el atentado.

La candidata por el movimiento Socios por Áncash, señaló que le alertaron que el ataque habría sido ordenado por el general PNP Víctor Revoredo Farfán, director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“De tres penales he recibido la llamada advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona”, aseveró en el material audiovisual.

@chinapolo_dominical 🔥 “NO ME VAN A CALLAR”: China Polo señala a Víctor Revoredo y exige investigación China Polo denuncia y asegura que tres llamadas le habrían advertido sobre un presunto 4tent4do contra su persona. Y tiene un mensaje directo para Víctor Revoredo: “A mí no me van a callar”. Señores, estas acusaciones tienen que investigarse. ¿Qué está pasando dentro de la PNP? #VictorRevoredo #PNP #Policia #OscarArriola #ChinaPolo ♬ sonido original - China Polo Dominical

Aponte Polo afirmó que venía siendo “hostigada” y “amedrentada” y agregó que había puesto las presuntas amenazas en conocimiento de las autoridades correspondientes.

‘La China Polo’ realizaba severas críticas hacia las autoridades policiales y del Ministerio del Interior y señalaba supuestas redes de corrupción e irregularidades institucionales.

Equipo de 'La China Polo' exige investigación para dar con la persona que envió matar a la periodista.

Asesinato de ‘China Polo’

Susy Aponte Polo fue asesinada a balazos este sábado 19 de setiembre durante una actividad proselitista dentro de un mercado en Caraz, provincia de Huaylas. El hecho delictivo también dejó a cinco personas heridas.

La PNP informó que detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana, señalado preliminarmente como presunto autor del crime, e incautó un arma de fuego.

Asesinato de Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', por un sicario en Caraz, Áncash. (Foto: Difusión)

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Huaylas inició una investigación preliminar del caso. Entre las diligencias dispuestas se encuentra la recopilación de evidencias y de registros de cámaras de videovigilancia de la zona.