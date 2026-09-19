Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo)
Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz, Áncash. (Foto: Facebook China Polo)
Por Redacción EC

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó la detención del presunto autor del asesinato de Susy Aponte Polo, comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, ocurrido este sábado 19 de setiembre en la avenida Ramón Castilla, en la provincia de Caraz.