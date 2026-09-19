La Policía Nacional del Perú (PNP) informó la detención del presunto autor del asesinato de Susy Aponte Polo, comunicadora y candidata al Gobierno Regional de Áncash, ocurrido este sábado 19 de setiembre en la avenida Ramón Castilla, en la provincia de Caraz.

La postulante al cargo político, de 44 años, participaba de la contienda electoral con el partido Socios por Áncash. En un evento proselitista dentro de un mercado, junto a compañeros de su agrupación política y simpatizantes, recibió balazos que acabaron con su vida de forma inmediata.

La PNP señaló que tras el ataque, producido proximadamente a las 12:40 p. m., realizaron un despliegue y detuvieron a L.I.O.D., de 30 años, de nacionalidad venezolana, señalado como sospechoso del asesinato. La intervención se realizó en la carretera Central, frente al cruce Palmira, donde, también se le incautó un arma de fuego.

El suceso provocó que otras cinco personas resultaron heridas por proyectiles de arma de fuego, quienes fueron identificados con las iniciales R.A.M., de 55 años; O.P.O., de 72; A.A.J., de 33; C.A.C.H.L., de 18; y E.CH.G. La entidad sostuvo que trasladaron a los heridos al Hospital San Juan de Dios de Caraz.

La entidad agregó queun equipo especializado de la División de Homicidios de Lima se trasladó a Áncash para reforzar las diligencias que desarrolla la División de Investigación Criminal (Divincri), en coordinación con el Ministerio Público.

La institución policial expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas de la candidata y comunicadora, y señaló que continuará trabajando en las investigaciones del caso.