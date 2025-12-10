Debido al continuo ataque a choferes, cobradores y personal de las empresas de transporte a manos de bandas criminales dedicadas a la extorsión, la empresa de transporte urbano Vipusa que inicia su ruta en Ancón ha decidido colocar placas metálicas en cabinas y puertas dentro de sus unidades. Además, sus trabajadores llevarán chaleco antibalas.

Buenos Días Perú indicó que son alrededor de 70 % de sus vehículos que tendrán estas nuevas medidas de seguridad. El vocero de la empresa precisó que priorizan la vida y que esta medida “es lo que tenemos a la mano”.

El vocero también sostuvo que la inversión ha sido entre 2 mil a 3 mil soles, por lo que descarta que, por el momento, no se aumentará el pasaje. Sin embargo, si el peso de las placas incrementa los costos de mantenimiento de los buses, la tarifa sí podría aumentar.

Sobre si disminuye la visibilidad de los choferes, señaló que ahora “tendrán que estár más atentos”.

Chaleco antibalas

También se pudo constatar que los choferes y cobradores usen chalecos antibalas para reforzar la protección en caso de un ataque armado.

“Me siento más seguro, pero bueno es lo que toca ahora. Para verano (por el calor) vamos a cambiar a una tela mas delgada”, dijo al matinal.

Exhortan a las autoridades paciencia, ya que las placas de metal oscurecen las lunas y las ventanas.