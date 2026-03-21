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Expolicía prófugo vinculado al crimen de Andrea Vidal se presenta ante la PNP y queda detenido. (Foto: Difusión)
Expolicía prófugo vinculado al crimen de Andrea Vidal se presenta ante la PNP y queda detenido. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El expolicía Santiago More Ríos (62) se presentó ante la División de Investigación de Homicidios (Divinhom) de la Policía Nacional y quedó detenido en cumplimiento de una orden de detención preliminar por siete días. La medida se da por su presunta participación en el delito de homicidio calificado por arma de fuego. El caso corresponde al asesinato de Andrea Jazmín Vidal Gómez (27) y José Daniel Vargas Briceño (26).

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