El expolicía Santiago More Ríos (62) se presentó ante la División de Investigación de Homicidios (Divinhom) de la Policía Nacional y quedó detenido en cumplimiento de una orden de detención preliminar por siete días. La medida se da por su presunta participación en el delito de homicidio calificado por arma de fuego. El caso corresponde al asesinato de Andrea Jazmín Vidal Gómez (27) y José Daniel Vargas Briceño (26).

El investigado acudió la noche del 20 de marzo a una sede policial. Sin embargo, al existir un mandato judicial vigente, fue intervenido de inmediato y puesto en condición de detenido. Esto ocurrió en el marco de las diligencias que venían desarrollando las autoridades.

Vehículo que trasladaba a Andrea Vidal fue impactado con varios proyectiles de arma de fuego. (Foto: Archivo El Comercio) / Cesar Grados

Según la investigación, More Ríos habría tenido un rol dentro de una presunta organización criminal. En específico, se le vincula con la obtención de placas de rodaje duplicadas. Estas eran usadas en los vehículos empleados para el marcaje y reglaje previo al atentado en La Victoria, ocurrido en diciembre de 2024.

Además, la Policía señala que este soporte logístico fue determinante para la ejecución del crimen. En esa línea, se sostiene que su participación habría sido coordinada dentro de la estructura delictiva. Asimismo, las pesquisas indican que él y su hijo estarían implicados en otros dos hechos con un modus operandi similar.

Dicho patrón incluye el uso de placas clonadas, el seguimiento previo de las víctimas y ataques con arma de fuego. Estos elementos refuerzan la hipótesis de una organización dedicada al sicariato.

Asesinato de Andrea Vidal en La Victoria. Foto: composición EC/captura La República/El Perfil

Cabe precisar que, días antes, su hijo, David Santiago More Calderón (35), fue detenido en Piura por la Policía de Carreteras. El sujeto tenía una orden de requisitoria vigente por homicidio calificado. Este hecho habría influido en la decisión del expolicía de presentarse ante las autoridades.

El caso está vinculado al asesinato de Andrea Vidal Gómez, extrabajadora del Congreso. La víctima fue atacada a balazos cuando se encontraba dentro de un taxi en La Victoria. El crimen ocurrió en diciembre de 2024.