Andrea Vidal fue una trabajadora del Congreso

¿Por qué David More Calderón está implicado en el crimen de Andrea Gómez?

Las investigaciones policiales determinaron que Andrea Vidal, el día que fue asesinada, fue seguida por un vehículo negro de marca Kia y de modelo Río, así como por cuatro motos, tras salir de la casa de su enamorado, David Rodrigo Falcón Cortavarría, en San Miguel. Ella abordó un taxi de color blanco de marca Toyota y modelo Etios, el cual era manejado por el venezolano José Vargas Briceño, la otra víctima.

Fuentes de la Policía señalaron a El Comercio que las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que el mencionado automóvil de color negro tenía placa clonada. Ese punto fue el que desarrollaron los agentes policiales para identificar a David More Calderón.

El crimen de Andrea Vidal sigue sin resolverse.

Los investigadores de la PNP establecieron que la placa había sido gestionada por David More Calderón, con la ayuda de su padre, Santiago More Ríos, en la Cámara de Comercio y Producción de Piura. El sujeto, usando documentos falsos, alegó que le habían robado la placa y tramitó una nueva.

Por ello, las autoridades implicaron al padre e hijo en el caso y solicitó para ambos el mandato de detención preliminar por siete días. David More Calderón fue detenido el último domingo, 15 de marzo, en Piura cuando transitaba por la Panamericana Norte junto a su familia. La Policía sospecha que dicho sujeto pretendía fugar al Ecuador.

Detectives de investigación confirmaron a El Comercio, que a sabiendas del grave caso en el que está involucrado, el sujeto trató de sobornar con 5 mil soles a los policías para que no lo detengan. Un equipo especial de la Dirincri viajó a Piura para traerlo e interrogarlo. Su declaración ha sido fundamental para esclarecer el crimen de Andrea Vidal, según revelaron a este diario.

¿Dónde está el enamorado de Andrea Vidal?

La Fiscalía también ha puesto en la mira a David Rodrigo Falcón Cortavarría, pareja de Andrea Vidal. De acuerdo con información a la que accedió El Comercio, a los policías les parece “muy sospechoso” que el automóvil color negro haya iniciado el seguimiento desde la casa del joven, cuando la víctima salió de la vivienda ubicada en la calle Ricardo Pazos Varela, en San Miguel. Es decir, consideran que alguien del interior del inmueble les avisó a los criminales del momento en que la joven iba a abordar el taxi.

Además, el Ministerio Público considera que Falcón Cortavarría ha dado versiones contradictorias sobre la posesión del celular de la víctima y cuestionó que tratara de negar que Andrea Vidal era una frecuente visitante a su casa.

Los peritos de la Policía recogieron los casquillos de bala de la escena donde fue baleada Andrea Vidal. (Foto: El Comercio)

No solo la Policía y la Fiscalía consideran sospechoso al enamorado de Andrea Vidal, ya que la madre de la joven también ha cuestionado el comportamiento que tuvo el día que asesinaron a su hija. Recordó que aquella fecha la joven y su pareja acudieron a un cine de San Miguel, pese a que se encontraban en su casa, en La Victoria. También cuestionó que su yerno haya llegado a la escena del crimen antes que ella y su esposo, pese a que se encontraban a pocas cuadras. Incluso, aseveró que él supuestamente se encontraba en su casa cuando ocurrió el ataque.

David Rodrigo Falcón Cortavarría salió a fines de diciembre del 2025 rumbo a Colombia.

La lentitud de las investigaciones del crimen de Andrea Vidal

La Policía ha establecido a cinco implicados en el homicidio de Andrea Vidal. Además de David More Calderón, Santiago More Ríos y David Rodrigo Falcón Cortavarría, también son investigados Lucero Espinoza Chinchay y Tonny Monja Mejía, quienes eran pareja.

El Comercio pudo conocer que Monja Mejía es quien utilizó el vehículo que participó en el seguimiento a Andrea Vidal. Los agentes policiales, tras revisar las cámaras de seguridad, establecieron que la placa clonada seguía siendo usada, se encontraba en Barranca y era usado como taxi colectivo. Él afirmó que, el día del crimen, alquiló el vehículo a un sujeto, pero no lo identificó.

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Lucero Espinoza Chinchay fue implicada en el caso porque pagó con una tarjeta de débito el peaje de Huacho cuando el vehículo de placa clonada pasó por ese lugar el 16 de enero del 2025.