Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La reciente captura en Piura de David Santiago More Calderón (35) ha reabierto el caso del crimen de Andrea Vidal Gómez, la joven que fue asesinada a balazos en una calle de la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria, el pasado 10 de diciembre del 2024. Este homicidio cobró bastante relevancia debido a que fue vinculado a una presunta red de prostitución en el Congreso de la República.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.