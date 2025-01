En la imagen, Andrea Vidal, fallecida en diciembre pasado.

El Comercio pudo acceder a dicho documento policial, donde se establece que ella falleció a consecuencia del impacto de siete disparos en el cuerpo: un balazo en la cabeza, dos en el tórax y cuatro en los miembros inferiores, siendo mortal el que impactó en la región parietal derecha, ya que finalmente le causó la muerte.

La Policía ha determinado, tras realizar una interpretación criminalística del mencionado homicidio, que Andrea Vidal Gómez no habría sido el blanco del ataque de los sicarios, para lo cual toma como referencia la cantidad de disparos que ella recibió.

Tras realizar el análisis balístico, la PNP estableció que el objetivo de los criminales fue el conductor del taxi, identificado como José Daniel Vargas Briceño, quien es de nacionalidad venezolana. Él falleció en el lugar de los hechos tras recibir 16 balazos, de los cuales dos impactaron en la cabeza, cuatro en el cuello, cinco en el tórax, uno en el abdomen, dos en el pelvis y dos en las extremidades superiores.

Los peritos de la Policía recogieron los casquillos de bala de la escena donde fue baleada Andrea Vidal. (Foto: El Comercio)

También se estableció que, de acuerdo con la concentración de disparos, el parabrisas y el lado izquierdo recibieron la mayoría de los proyectiles, alineados con la posición del conductor. Incluso, los peritos de la Policía recogieron 65 casquillos de bala en la escena del doble crimen y 25 disparos fueron dirigidos al parabrisas, específicamente hacia el lado donde estaba el chofer.

El móvil del crimen

La Policía ha establecido que el móvil del doble crimen perpetrado en La Victoria sería un ajuste de cuentas debido a la “violencia extrema y precisión del ataque”, por lo que se plantea investigar los antecedentes de José Vargas Briceño o posibles vínculos con bandas delictivas de su país. Para ello, se considera necesaria la revisión de su celular.

Incluso, en el informe se resalta que el doble homicidio fue ejecutado de un modo profesional, ya que los sicarios efectuaron los disparos desde vehículos en movimiento y con trayectorias descendentes, a fin de asegurar la muerte del objetivo.

El ataque contra el vehículo en el que se desplazaba Andrea Vidal fue perpetrado en una calle de la urbanización Santa Catalina, en La Victoria. (Foto: El Comercio)

Por ello, los investigadores de la Policía han establecido que Andrea Vidal sería una “víctima colateral” del ataque contra el taxista que la trasladaba a su vivienda y que fue baleada por los sicarios para “eliminar testigos”.

“El análisis forense y balístico indica que el ataque fue dirigido principalmente contra José Daniel Vargas Briceño, probablemente como parte de un ajuste de cuentas criminal. La focalización de los disparos hacia el conductor y la cantidad de impactos letales corroboran esta hipótesis. Andrea Jazmín Vidal fue probablemente una víctima secundaria en el ataque”, se indica en el documento policial.

Lo que señala la necropsia practicada a los cuerpos de Andrea Vidal y del taxista venezolano

La necropsia practicada al cuerpo de Andrea Vidal determinó que recibió siete impactos de bala durante el ataque de los sicarios al vehículo en el que viajaba, lo que le causó lesiones traumáticas en cabeza, tórax, extremidad inferior y en el pie. En el documento se señala que el diagnóstico de muerte es “laceración encefálica” y “heridas penetrantes en cabeza” por proyectil de arma de fuego.

Esta es el informe de necropsia de Andrea Vidal.

“Presenta múltiples heridas contusas circulares que corresponden a orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego en segmento de cabeza, tórax y extremidades, todas ellas en evoluciones y bordes en cicatrización, la herida en cabeza de curso penetrante le produce laceración encefálica que la conduce al deceso”, se indica en la necropsia.

En el caso del taxista venezolano Jorge Vargas Briceño, el informe señala que presenta lesiones traumáticas en cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidad superior y pelvis. Él falleció a consecuencia de laceración pulmonar y hepática, traumatismo múltiple por arma de fuego y múltiples heridas penetrantes y perforantes por proyectil.

Este es el informe de necropsia del cuerpo del taxista José Vargas Briceño.

La necropsia a ambos cuerpos fue realizada el pasado 17 de diciembre, siete días después de ocurrido el ataque contra el taxista y la joven.

Jorge Torres Saravia niega haber tenido alguna pelea con Andrea Vidal antes del crimen

Jorge Torres Saravia, el principal implicado en el caso de una supuesta red de prostitución en el Congreso, señaló a El Comercio que en la última reunión que tuvo con Andrea Vidal, ocurrida semanas antes de ser asesinada, no tuvo ninguna pelea con ella y aseguró que siempre tuvo un trato cordial con ella.

“Es totalmente mentira, nunca ha habido pelea con ella, siempre he tenido la mayor de las cordialidades tanto con ella y con los demás trabajadores que en su momento estuvieron conmigo laborando. Para nada (hubo discusión), no sé dónde salió esa noticia malévola con una intención claramente creada para hacerme un daño tremendo profesionalmente”, expresó Torres Saravia.

Además, confirmó que no tiene condición de investigado o de testigo en el caso del crimen de Andrea Vidal, razón por lo cual no ha sido citado, pero que está dispuesto a colaborar con las indagaciones. Incluso, indicó que ha asistido a una diligencia en un proceso abierto al legislador Alejandro Soto, pese a que tiene una investigación por los mismos hechos y delitos.

Jorge Torres Saravia es sindicado de haber dirigido una supuesta red de prostitución en el Congreso

Aseguró que apenas tuvo conocimiento del atentado contra Vidal Gómez acudió al hospital Dos de Mayo junto a otras personas que laboraron en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento para conocer su estado de salud. En ese contexto, recordó que sus padres y la pareja de la joven indicaron que ella no había recibido amenazas o que tuviera problemas con alguien.

“Los amigos que estuvimos ahí en esos momentos con Andrea en esos días en que pasó el accidente, estábamos casi convencidos y seguros, hasta los padres y el enamorado también, de que era un ataque directamente contra el taxista. En ningún momento se nos pasó por la cabeza que haya sido para Andrea. Yo no he tenido mucho tiempo de haberla conocido, pero las personas que estaban con nosotros no veíamos ni siquiera indicios o algo mínimo que sea dirigido para ella”, indicó Torres Saravia.

Jorge Torres Saravia no es investigado por crimen de Andrea Vidal, afirma abogado

El crimen de Andrea Vidal generó sospechas respecto a que el ataque de los sicarios estaría vinculado a la presunta red de prostitución que habría funcionado en el interior del Parlamento. Tras ello, las sospechas se dirigieron a Jorge Torres Saravia, quien, según versiones periodísticas, habría tenido una discusión con la joven semanas antes de ser asesinada.

Sin embargo, Juan Peña, abogado de Jorge Torres Saravia, descartó que su defendido esté involucrado, incluso afirmó que no es investigado por el Ministerio Público por el mencionado homicidio. Remarcó que la madre y el novio de Andrea Vidal han señalado ante las autoridades que no creen que el ataque haya sido contra la joven, ya que no tenía problemas con nadie. Enfatizó que el taxista Jorge Vargas Briceño fue el que sufrió el ensañamiento de los sicarios.

Abogado Juan Peña. | (Foto: Difusión)

“Todas las personas alrededor de la investigación sienten que el atentado no ha sido contra Andrea. Estuve en dos declaraciones y ambas personas han mencionado que no creen que el atentado ha sido contra ella, pero sí quieren establecer quién es el culpable”, manifestó Peña.

“El taxista es el que se ha llevado la mayor parte de las municiones que dispararon y no Andrea. El ensañamiento no fue contra Andrea sino contra el taxista”, agregó.

“Es una investigación en la que Jorge (Torres Saravia) ni siquiera es investigado, ni siquiera es testigo en ese caso. No está el día ni se comunica con Andrea el día que le cometen el atentado, no tiene relación en el tema del homicidio. Hay que aclararle a todas las personas que escuchan este caso y que lo tienen como el presunto homicida por tapar esta red de prostitución”, afirmó.

“(Torres Saravia) está muy sorprendido con el tema. Él me ha comentado que, cuando sabe de la noticia, va al hospital a estar con la mamá, a estar con los chicos y las chicas que habían ido a ver cómo estaba Andrea, es como cualquiera de las personas que son cercanas a un excompañero de trabajo”, aseveró.