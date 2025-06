Rubén Darío Cueva Velásquez, el técnico de internet capturado por la muerte de Andreina Farías en San Bartolo, declaró ante la Policía Nacional del Perú (PNP) y reveló una serie de hechos que complican aún más el caso, señalando directamente a su compañero Jean Carlos Montero Huaylinos como autor del atropello y posible violación de la joven madre.

Según su testimonio, el pasado 14 de mayo acudieron a la casa de Andreina para realizar una instalación. Tras completar el trabajo, la joven los invitó a almorzar, y luego los convencieron para ir juntos a la playa. Regresaron a su vivienda al caer la tarde y, tras una pausa por otro servicio técnico, volvieron a la casa de la víctima para continuar consumiendo licor.

Cueva relató que, alrededor de las 11:00 p.m., al salir del baño, encontró a Andreina y a Montero en el segundo piso: ella semidesnuda y él con el pantalón abajo. La víctima reaccionó alterada, los echó de la casa y bajó tras ellos mientras exigía respuestas. Según Cueva, fue entonces cuando ella intentó impedir que huyeran subiéndose al vehículo, mientras gritaba desesperadamente.

Andreina Farías murió tras ser arrollada cuando intentaba impedir que los sujetos escaparan. (Foto: Captura/América Noticias)

“Él (Montero) prende el carro y me voy atrás, donde siempre voy. Es ahí donde la chica se trepa al carro y golpea el parabrisas. [¿Qué decía?] ‘Mátame pues’. Él, para no hacerle daño, retrocede pensando que se va a soltar, pero la chica no se soltaba del carro y él se va para adelante con toda la fuerza del carro. Yo le dije que no lo haga, pero él no quería que el carro se vaya a la comisaría, que recién lo habían comprado”, relató.

Lo más grave de su confesión ocurrió minutos después. “Yo le pregunté por qué tiene esa actitud y él primero me dijo ‘la he violado’ y ahí entiendo la reacción de la chica. Yo le pregunto otra vez y ahí me cambió la versión diciendo que fue su consentimiento”, dijo Cueva.

El principal acusado, Jean Carlos Montero, habría abusado sexualmente de la víctima antes de huir a Junín. (Foto: Captura/América Noticias)

Tras el atropello, Montero huyó por la Panamericana Sur, atravesando peajes hasta llegar al Jockey Plaza. La Policía confirmó que se refugió en el distrito de Sincos, provincia de Jauja (Junín), donde fue ocultado por familiares. El coronel Carlos Morales informó que agentes encontraron su mochila y pertenencias en una vivienda, aunque el principal sospechoso aún está prófugo.