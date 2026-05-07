La Fiscalía pidió 4 años y 8 meses de prisión efectiva para el exconductor de televisión Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias, tras su intervención en 2019 en el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones.

El requerimiento fue presentado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, en manos de la fiscal anticorrupción Mónica Silva Escudero, ante el despacho del juez Walther Huayllani.

Hurtado cumple prisión preventiva en el Penal de Lurigancho como parte de otra investigación | Foto: Archivo GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

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Además de la pena de prisión, el Ministerio Público pidió que Hurtado quede inhabilitado para ocupar cargos públicos durante 10 años y que pague 242 días multa.

Y es que, según la Fiscalía, el animador habría agilizado los trámites administrativos de Siucho para que el futbolista pudiera jugar en la liga de China.

Hurtado cumple prisión preventiva en el Penal de Lurigancho como parte de otra investigación, que lo vincula con el presunto pago de coimas para recuperar barras de oro incautadas al empresario Javier Miu Lei.

A este proceso se suma una investigación preliminar por presunto lavado de activos.

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Fiscalía también ha pedido prisión para exjefa de Migraciones

En el mismo expediente, solicitaron cinco años y cuatro meses de cárcel para la exsuperintendente Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, así como una inhabilitación de 10 años y el pago de 487 días multa tras ser considerada presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado.

El magistrado Huayllani concedió un plazo de diez días a las partes involucradas para que se pronuncien sobre la acusación, y a la Procuraduría, para presentar la demanda de reparación civil.

Roxana del Águila ejerció como gerente general y superintendente de Migraciones entre el 2016 y el 2021.