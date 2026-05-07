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Además, el Ministerio Público requirió la inhabilitación de Hurtado para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años y el pago de 242 días multa | Foto: Archivo GEC
Además, el Ministerio Público requirió la inhabilitación de Hurtado para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años y el pago de 242 días multa | Foto: Archivo GEC
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > DANIEL APUY
Por Redacción EC

La Fiscalía pidió 4 años y 8 meses de prisión efectiva para el exconductor de televisión Andrés Hurtado por presunto tráfico de influencias, tras su intervención en 2019 en el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho ante la Superintendencia Nacional de Migraciones.

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