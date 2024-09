Por el delito de cohecho pasivo específico, a Hurtado se le impondría una pena no menor a 5 años, con la posibilidad de que sea efectiva. Foto: Poder Judicial / JFLORES

El magistrado se apersonó a la sede de la Diviac, ubicada en el Cercado de Lima, donde el conductor de televisión permanecerá hasta el 26 de setiembre en una carceleta, a la espera de una posible solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía.

Durante la audiencia Hurtado se mostró confundido. Él fue consultado sobre su vivienda, fuente de ingresos y otros. Sin embargo, no respondió claramente los cuestionamientos. “El dueño de la clínica donde he estado internado me ha rentado un domicilio”, dijo cuando se le consultó su lugar de residencia. “Si pudieran mandarme un médico…Yo tengo TDH, por eso tengo quinto de primaria”, añadió cuando se le preguntó sobre su número de celular.

Christian Tasayco Crisóstomo es el nuevo abogado de Hurtado. Foto: Poder Judicial / JFLORES

Según la tesis fiscal, Hurtado habría recibido un millón de dólares en efectivo dividido en dos partes para, junto a la fiscal Elizabeth Peralta, gestionar la devolución de un lote de oro a Javier Miu Lei. Además, se le imputa haber iniciado una investigación por lavado de activos contra la empresa Paltarumi S.A.C a cambio de 80 mil dólares y haber intentado obstruir una investigación contra la empresa Quantico Servicios Integrados S.A.C, de la familia Siucho por 20 mil dólares. Actualmente, Hurtado y Peralta son investigados por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico.

Una reciente declaración de Iván Siucho reveló que su primer contacto con Hurtado se produjo por un asunto legal que tenía un tío de Javier Miu Lei, en el marco del caso ‘Club de la Construcción’. Hurtado le comunicó a Siucho y Miu Lei que no podía ayudarlos, pero se mostró dispuesto a colaborar en cualquier otro tema relacionado con lavado de activos porque su ‘madre’ era la Dra. Elizabeth Peralta Santur, fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, y él era su operador.

Durante la detención preliminar de Hurtado, la Fiscalía solicitará las declaraciones tanto del conductor de televisión como de la fiscal Peralta. Asimismo, se buscará corroborar la información proporcionada por Iván Siucho.

Posibles escenarios

El abogado penalista Aarón Alemán explicó que, en la mayoría de casos de detención preliminar la Fiscalía suele reunir más pruebas para sustentar una solicitud de prisión preventiva con una investigación preparatoria formalizada.

“Por regla general, en un 99% de casos cuando hay una detención preliminar judicial, inmediatamente la Fiscalía durante este lapso de tiempo reúne más elementos de convicción con el fin de sustentar la formalización de la investigación y requerir una prisión preventiva”, dijo el experto quien también indicó que Hurtado pasaría de una carceleta a un centro penitenciario.

De acuerdo a documentación judicial a la que accedió El Comercio, la detención preliminar de Hurtado se justificó por su falta de arraigo y la posibilidad de fuga. Por su parte, la fiscal Peralta, aunque cuenta con arraigo domiciliario y laboral, fue objeto de un registro en su oficina donde se encontraron S/2.300 y 35 dólares en efectivo. Sin embargo, el Poder Judicial consideró que no existía peligro inminente de fuga por parte de la fiscal.

Jimmy Sotomayor, abogado penalista, precisó que el pedido de prisión preventiva dependerá de qué pueda recabar durante estos siete días la Fiscalía respecto a la vinculación de Andrés Hurtado con los delitos que se le está imputando.

“Hurtado participará en su declaración, la revisión de su celular, la revisión de sus redes sociales y de algún documento que la Fiscalía le quiera mostrar para que le haga una pregunta específica”, dijo Sotomayor sobre las actividades de investigación en las que deberá participar Hurtado durante su detención preliminar.

Grupo Orión

En la detención de Andrés Hurtado participó el grupo Orión de Dirandro, especializado en delitos complejos como el narcotráfico, crimen organizado, el lavado de activos y otros delitos. Este fin de semana se reveló que Hurtado es el apoderado del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias ‘Vaticano’, desde 2019.

Agentes de la Policía trasladan Andrés Hurtado a la prefectura de la Diviac. Cumplirá su detención preliminar por siete días. Foto: César Bueno @photo.gec

Es preciso recordar que en 1994, la misma dirección de la policía lo intervino junto a su esposa de ese entonces, la vedette Marilú Montiel, y a otras personalidades del espectáculo como parte de las investigaciones que se realizaban contra el entorno de ‘Vaticano’, quien obtuvo su libertad en 2016, tras cumplir una condena de 22 años de cárcel.