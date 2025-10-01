La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Interpol y las autoridades argentinas, detuvo en Lima a Matías Osorio, ciudadano argentino señalado como la mano derecha de Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, presunto narcotraficante peruano acusado de ordenar el asesinato de tres mujeres en Argentina.

Osorio, quien habría ingresado de manera irregular al país, ya enfrenta un proceso de expulsión. Su captura se produjo días después de la detención de Pequeño J en el distrito de Pucusana, al sur de Lima, donde fue localizado por la policía tras semanas de intensa búsqueda.

A la salida de la sede central de la Dirección Antidrogas (Dirandro), Osorio rompió el silencio ante las cámaras de Panamericana Noticias. “Voy a luchar hasta que se demuestre mi inocencia”, declaró de forma escueta mientras era trasladado por los agentes de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones en Argentina, Osorio habría estado presente durante la ejecución del triple crimen y participado tanto en la tortura como en el entierro clandestino de las víctimas, cuyos cuerpos fueron hallados el pasado 24 de septiembre en una vivienda de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Las víctimas fueron Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Una de las hipótesis dice que fue el representante de Pequeño J para asegurar que se cumpla su mensaje.

Osorio, de 28 años, nacido en 1995, fue identificado finalmente como argentino, pese a que en un comienzo se lo mencionaba como ciudadano peruano

La justicia argentina busca su extradición o expulsión del Perú para que responda por cargos de homicidio agravado, narcotráfico y asociación ilícita.