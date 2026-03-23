El asalto a vehículos que trasladaban lingotes de oro el último domingo en la Costa Verde, en San Miguel, continúa bajo investigación. El jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado, coronel Roger Cano, informó en conferencia de prensa que los conductores agraviados no pueden identificar plenamente a las personas que los contrataron.

“Estamos en desarrollo de la investigación. Estamos recién en la trazabilidad de la argumentación. Estamos en la causalidad de recojo de evidencias y de indicios que pueden determinar cómo ha ocurrido los hechos. Lo único que tenemos acá son los testigos, que son los choferes agraviados de este hecho”, señaló.

Interceptan a los dos autos donde se llevaba el oro en la Costa verde de San Miguel.(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

El oficial indicó que hasta el momento no existe una persona que haya acreditado la propiedad del cargamento. “Lo que no tengo es una persona natural o jurídica que venga a decir que ese patrimonio es mío. Los choferes tampoco han presenciado que sea oro”, precisó.

Asimismo, remarcó que los conductores no cuentan con información clave sobre los contratantes. “(Los conductores) no tienen nombre completo de quien los ha contratado”, afirmó.

De acuerdo con la Policía, ninguna persona se ha presentado hasta ahora para formalizar una denuncia por el presunto robo. No obstante, los dos conductores implicados acudieron a la Dirincri para rendir su manifestación.

El hecho ocurrió la tarde del domingo 22 de marzo en la Costa Verde, en dirección al Callao, a la altura de la subida a la avenida Rafael Escardó. Según los reportes, los vehículos con placas CLC-470 y ADV-608 eran seguidos por camionetas negras y fueron interceptados por delincuentes armados.

Delincuente con armamentos de largo alcance llegan en camionetas y motos, roban una cantidad aproximada de 8 kilos de oro. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

Imágenes captadas por un testigo muestran cómo los atacantes cerraron el paso, descendieron con armas de largo alcance y redujeron a uno de los conductores. Durante el asalto se registraron disparos y agresiones físicas. Dos personas resultaron heridas, una de ellas con un fuerte golpe en la cabeza.