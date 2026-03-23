Resumen

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Asalto en la Costa Verde: choferes que trasladaban lingotes de oro desconocen quién los contrató.(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Asalto en la Costa Verde: choferes que trasladaban lingotes de oro desconocen quién los contrató.(Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

El asalto a vehículos que trasladaban lingotes de oro el último domingo en la Costa Verde, en San Miguel, continúa bajo investigación. El jefe de la Brigada Especial contra el Crimen Organizado, coronel Roger Cano, informó en conferencia de prensa que los conductores agraviados no pueden identificar plenamente a las personas que los contrataron.

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