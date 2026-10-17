Jordan Dolorier y otro hombre fueron asesinados por dos sicarios durante fiesta en Jicamarca. (Latina)
Jordan Dolorier y otro hombre fueron asesinados por dos sicarios durante fiesta en Jicamarca. (Latina)
Por Redacción EC

Dos sicarios a pie acribillaron al expolicía Jordan Dolorier durante una celebración familiar en el sector alto del distrito de Jicamarca, en Huarochirí. El ataque armado ocurrió durante la madrugada en el exterior de un inmueble donde los asistentes festejaban la revelación de género de su hermana.

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