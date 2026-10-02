Dos sicarios asesinaron a balazos al cantante de cumbia Andy Torres durante un show privado en el distrito de Ate. El atentado armado ocurrió cerca de las 11:00 p. m. del 1 de octubre en el segundo piso de un local de eventos en Huaycán.

Los atacantes se mimetizaron entre los 15 asistentes a la fiesta de cumpleaños para abrir fuego a corta distancia. Los disparos alcanzaron al artista en la cabeza y provocaron lesiones en el brazo a su animador Edison Pesceros Gago.

El cantante de 31 años falleció al instante sobre el escenario antes de la llegada de los paramédicos. Agentes de la Policía Nacional e integrantes de Criminalística acordonaron la zona para el levantamiento del cadáver.

La víctima ejerció como suboficial y perito en la Policía Nacional hasta hace año y medio. El músico solicitó su baja voluntaria de la institución policial para dedicarse de lleno a la cumbia en Lima Este.

Las investigaciones manejan un presunto ajuste de cuentas o rivalidad entre agrupaciones musicales como móvil del homicidio. Las autoridades no descartan una venganza ligada a los antiguos peritajes que el exoficial asumió durante su labor policial.

La familia del artista confirmó que lo notó preocupado en días previos aunque no reportó amenazas extorsivas directas. La Policía activó el Plan Cerco en el sector e intervino a tres sospechosos que quedaron desvinculados tras los interrogatorios.

Cámaras captan la huida de los sicarios tras el crimen contra Andy Torres

Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron el estruendo de siete disparos sobre la música del evento. Los dispositivos grabaron la huida a pie de uno de los sospechosos a lo largo de la avenida Avelino Cáceres.

El material audiovisual muestra al sujeto con polo oscuro y pantalón caqui en su trayecto hacia un grifo cercano. Las imágenes exhiben además el paso de una camioneta plateada que los peritos analizan para identificar a los responsables.