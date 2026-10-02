Andy Torres, cantante de cumbia y policía en retiro, fue asesinado en pleno show privado en Ate. (YouTube)
Andy Torres, cantante de cumbia y policía en retiro, fue asesinado en pleno show privado en Ate. (YouTube)
Por Redacción EC

Dos sicarios asesinaron a balazos al cantante de cumbia Andy Torres durante un show privado en el distrito de Ate. El atentado armado ocurrió cerca de las 11:00 p. m. del 1 de octubre en el segundo piso de un local de eventos en Huaycán.

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