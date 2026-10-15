El hombre de unos 38 años fue asesinado en la vía pública en la auxiliar de la Av. La Marina en La Perla, Callao. (Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec)
El hombre de unos 38 años fue asesinado en la vía pública en la auxiliar de la Av. La Marina en La Perla, Callao. (Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un nuevo asesinato a manos de sicarios ocurrió este jueves a plena luz del día y en la vía pública en el Callao. El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 8 de la vía auxiliar de la Av. La Marina, en el distrito La Perla.

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