Un nuevo asesinato a manos de sicarios ocurrió este jueves a plena luz del día y en la vía pública en el Callao. El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 8 de la vía auxiliar de la Av. La Marina, en el distrito La Perla.

El ataque ocurrió poco después del mediodía frente a una obra de construcción frente a la estación de bomberos Garibaldi. Sin embargo, según testigos la víctima no era un obrero del lugar.

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El objetivo del ataque fue identificado como Frank Alexis Ardiles Rodríguez de 38 años, quien según las primeras indagaciones habría sido centrado por otra persona con quien conversaba. La policía sospecha que este sujeto no identificado lo convocó al lugar para conversar.

El hombre de unos 38 años fue asesinado en la vía pública en la auxiliar de la Av. La Marina en La Perla, Callao. (Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec)

El hombre de unos 38 años fue asesinado en la vía pública en la auxiliar de la Av. La Marina en La Perla, Callao. (Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec)

Fue en ese momento que sujetos desconocidos llegaron y le dispararon varias veces a quemarropa. Ardiles sufrió lesiones en el cuerpo y la cabeza, que le generaron una muerte instantánea.

Los sicarios y la tercera persona que estaba conversando con él huyeron del lugar antes que llegaran agentes de la policía. Los peritos inspeccionaron el cadáver y recogieron casquillos de bala.

El hombre de unos 38 años fue asesinado en la vía pública en la auxiliar de la Av. La Marina en La Perla, Callao. (Foto: Joseph Ángeles / @photo.gec)

Las investigaciones prosiguen a manos de la PNP para dar con los responsables del sanguinario hecho. Se espera que el acceso a cámaras de seguridad permitan ver el momento en el que la víctima fue atacada a balazos y así determinar a los responsables.