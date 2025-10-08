Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito limeño de San Martín de Porres (SMP). Tres hombres fueron hallados sin vida en un descampado que colinda con la zona arqueológica El Paraíso, también conocida como Chuquitanta, tras escucharse alrededor de 20 disparos cerca de las 4:00 a.m.

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, las víctimas fueron ejecutadas en el mismo lugar la madrugada de este miércoles 8 de octubre. Uno de los cuerpos presentaba nueve impactos de bala, mientras que los otros dos tenían al menos cinco disparos en la cabeza. Minutos antes del hallazgo, algunos residentes aseguraron haber escuchado el motor de una camioneta que se alejó a toda velocidad.

El área donde ocurrió el crimen es una zona de chacras, terrenos en venta y zonas de cultivo, y se encuentra alejada del casco urbano. La carretera Prolongación Naranjal es la única vía de acceso al sitio.

“Siempre dejan los muertos, no es novedad aquí”, declaró un vecino a América Noticias, evidenciando la recurrente inseguridad que afecta a los habitantes de la zona.

Hasta el lugar llegaron agentes del Serenazgo de SMP y efectivos de la Dirincri de la Policía Nacional, quienes iniciaron las diligencias para determinar la identidad de las víctimas y las circunstancias del triple homicidio.

La Policía maneja la hipótesis de que el crimen se ejecutó como un ajuste de cuentas.