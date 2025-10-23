En el segundo día del estado de emergencia y en circunstancias aún desconocidas, un alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificado como Jhordy Stainer Escobedo Mori, de 24 años, fue baleado y asesinado cuando estaba junto a su pareja dentro de su vehículo, que estaba estacionado en una zona descampada en el distrito de Carabayllo.

Según primeras informaciones, dos sujetos a pie llegaron, los encañonaron y obligaron a la mujer a retirarse para luego acribillar al joven. En el lugar se encontró cuatro casquillos de bala, además del chaleco, la placa y el arma de reglamento del policía, que fue encontrada sobre la pista, a la altura del copiloto.

Se confirmó que los disparons fueron a la cara y cuello. El arma reglamentaria estaba en el asiente del copiloto. A pesar que su novia lo llevó de emergencia a un hospital de la zona, murió debido a la gravedad de las heridas.

No hay cámaras de seguridad

Vidarte añadió que, debido a que no hay cámaras de seguridad en el área, la PNP está recopilando declaraciones y evidencias balísticas para esclarecer los motivos del crimen.

“Este hecho ocurrió al promediar la 1 de la mañana. Cuando bajó ella, escuchó los disparos. No ha sido un robo y tampoco se tiene conocimento de que haya sido víctima de amenazas. Ha sido un buen oficial”, precisó.

Los vecinos se mostraron consternados y señalaron que el alférez solía acudir con frecuencia a visitar a su pareja en ese mismo lugar del sector.