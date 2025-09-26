En circunstancias aún no esclarecidas, dos ciudadanos extranjeros fueron asesinados en el kilómetro 15 de la avenida Carapongo, distrito de Lurigancho-Chosica, a vista y paciencia de las personas que circulaban en la zona. Este acto se suma a la ola de violencia que vive el país a manos de organizaciones criminales.

Testigos indicaron a El Comercio que las víctimas de nacionalidad cubana y venezolana tomaban desayuno frente al restaurante Rinconcito Ayacuchano cuando recibieron balazos.

Al lugar del crimen llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que lo acordonó para iniciar con las investigaciones de ley. También se espera la presencia de peritos de criminalística para el levantamiento de los cadáveres.

¿Ajuste de cuentas o robo?

Primeros indicios señalan que el asesinato se trataría de un ajuste de cuentas, pero tampoco se descarta el cobro de cupos hacia uno de los choferes de una empresa de mototaxis que opera en la zona.

Asesinato a choferes en Lima Metropolitana

Desde agosto del año pasado hasta el 11 de julio reciente, han sido asesinados más 32 choferes, más de siete pasajeros, un gerente y un cobrador. Según representantes del gremio de transporte, más del 80 % de las empresas ya están bajo control de bandas armadas.

Esto trae consigo que, en el primer trimestre del 2025, las últimas cifras del INEI arrojan que el 59% de los adultos consideraron a la inseguridad y la delincuencia como uno de los problemas más importantes del país, porcentaje que superó por primera vez en ocho años a la corrupción y al mal funcionamiento de la democracia.